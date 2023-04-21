TONI презентовал новый сингл «Ничей»

Артист музыкального лейбла Raava Music TONI презентовал новый сингл. Композиция получила название «Ничей». О премьере артист сообщил в социальных сетях.

Интересно, что припев новой работы довольно динамичный и кажется, что «Ничей» - просто танцевальная песня без какого-либо посыла, однако если вникнуть в текст, мы понимаем, что композиция, на самом деле, о токсичных отношениях, которые было решено прекратить.

TONI рассказывает о расставании по причине абьюза со стороны девушки. Возлюбленная постоянно контролирует лирического героя, устраивает сцены ревности, что не дает партнерам строить здоровые отношения. Именно поэтому главный герой решает уйти, приняв решение «холодной головой».

«Это песня об отношениях, в которых все плохо. В последнее время часто говорят про абьюз, но многие забывают, что токсичным партнером в паре может быть и девушка» - поделился TONI.

Сингл уже доступен на всех площадках.

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