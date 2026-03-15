1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Искусство видеть невидимое: к 120-летию появления термина «Тёмная материя» в фундаментальной науке

темная материя - день весеннего равноденствия
© АртМосковия

Тёмная материя* — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. © РуВики.

Тайны науки сегодня — это Terra incognita для искусства завтра. Темная материя — это вызов нашей способности к образному мышлению. Как изобразить то, что не излучает и не отражает свет? Возможно, как Малевич — через абсолютное отрицание изображения. Или как Марк Ротко — через цветовые поля, которые вибрируют на грани физического ощущения, заставляя зрителя переживать трансцендентный опыт, подобный столкновению с бездной космоса.

Художник и физик заняты одним делом: они пытаются перевести невидимое на язык видимого, поймать в силки формул или красок ускользающую гармонию мира. Темная материя, как черный квадрат, висит в центре галактики, напоминая: истинный порядок часто скрыт за покровом хаоса, а истинная красота — на границе видимого спектра, там, где кончается радуга и начинается бесконечность.

Выпуск календаря «Равноденствие 2026/2027. Весна» не случаен и обусловлен знаменательной датой и величайшим событием фундаментальной физики – 120 лет со дня открытия Темной материи. Черно-белая обложка календаря намекает, что «рано или поздно», исследователи смогут разгадать эту загадку и оставляет надежду будущим поколениям «пытливых умов» на раскрытие этой и многих других тайн, скрытых необъятными просторами Вселенной. © Ольга НЕСНОВА, исскусствовед, член ТСХР, главный редактор СМИ «АртМосковия», преподаватель ПДШИ.

Календарь Равноденствие 2026/2027. Весна» (серия: «Равноденствие/Солнцестояние. Весна. Лето. Осень. Зима»). Настенный, перекидной. Металлическая пружина по короткой стороне, петелька. Бумага мелованная, 160 г.м2. Формат А4, 9 стр., включая обложку. Если вам понравился наш календарь, вы всегда можете его заказать по электронной почте редакции: info@artmoskovia.com .

От редакции: Воспроизведение изображений календаря в сети Интернет в любой форме запрещено.

* Термин «Тёмная материя» впервые использовал в 1906 году французский физик и математик Анри Пуанкаре.

