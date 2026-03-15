«ЗАГРУЗКА»: «Русская Медиагруппа» представила мультимедийный проект о науке и технологиях

«Русская Медиагруппа», Фонд «Росконгресс» и радио MAXIMUM запустили совместный мультимедийный проект в рамках Форума будущих технологий. Подкаст «ЗАГРУЗКА» – первый масштабный медиапроект, посвященный нацпроекту «Биоэкономика», – презентовали в Конгресс-центре ЦМТ.

«ЗАГРУЗКА» – это футуристическое пространство для увлекательного диалога о передовых научных разработках и цифровых трансформациях. Здесь технологии будущего оживают на глазах, а визуализация их влияния на нашу жизнь делает науку наглядной и захватывающей.

Ведущими нового проекта стали звезды радио MAXIMUM – энергичный Дмитрий Шуманский и харизматичный Чак. Вместе с гостями они обсуждают искусственный интеллект, нейротехнологии, биологические серверы и другие инновации, превращая сложные темы в интересный разговор.

Первый выпуск подкаста посвящен биоэкономике – одному из ключевых векторов технологического развития России и мира. Его гостем стал руководитель Курчатовского геномного центра Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Максим Патрушев. Слушатели погрузились в обсуждение новой модели экономики, где живые системы и биотехнологии становятся основой промышленности, медицины, сельского хозяйства и энергетики.

В выпуске подробно рассказали, что такое биоэкономика на практике, какие сферы уже меняются под ее влиянием и как развивается национальный проект «Биоэкономика». Эксперт и ведущие наглядно показали, как биотехнологии – от персонализированной медицины до биофармацевтики и «зеленой» промышленности – выходят из лабораторий и превращаются в реальные решения для экономики.

О запуске видеопродукта рассказал заместитель директора Фонда «Росконгресс» по экспертно-аналитической работе Григорий Великих:

«Четвертый Форум будущих технологий завершен, но его повестка продолжает работать. Проект «ЗАГРУЗКА», запущенный в рамках Форума, становится медиаплощадкой для открытого и профессионального разговора о будущем – технологиях, которые уже сегодня меняют экономику, промышленность и качество жизни. Мы рассчитываем, что он станет инструментом вовлечения широкой аудитории в повестку Форума и позволит экспертному сообществу говорить о сложных темах системно, понятно и предметно. И уже сейчас мы приступаем к подготовке пятого Форума. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил ориентир 2027 года – тему «Цифровые платформы». Это стратегическое направление, которое будет определять архитектуру цифровой и технологической среды в ближайшие годы».

Значимость инициативы подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников:

«Мы живем в то время, когда технологии будущего буквально за считанные дни становятся технологиями настоящего. Проект «ЗАГРУЗКА» направлен на то, чтобы популяризовать их и показать, как они меняют нашу жизнь сегодня. Для нас особенно важно реализовывать такую значимую инициативу вместе с Фондом «Росконгресс» и именно на Форуме будущих технологий – площадке, где обсуждаются решения, определяющие развитие страны. Неслучайно, что со стороны медиа проект ведет радио MAXIMUM – слушателей ждут интересные разговоры о науке».

Роль проекта в создании живого диалога между наукой и обществом отметила директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович:

«Формат подкаста позволяет нам вывести важные научные темы за рамки профессиональных конференций и сделать их частью повседневного диалога. «ЗАГРУЗКА» – это именно про доступность: мы берем сложную повестку биоэкономики и переводим ее на язык, интересный и понятный широкому зрителю. Задача медиа сегодня – не просто транслировать, а создавать живую коммуникацию между наукой и обществом».

Проект «ЗАГРУЗКА» реализуется в рамках Форума будущих технологий, который проводится с 2023 года и объединяет ведущих экспертов, ученых, представителей бизнеса и органов государственной власти для обсуждения научных разработок и продуктовых решений.