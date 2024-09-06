«Зовите Витю!»: начались съёмки паранормальной комедии

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съемкам паранормальной комедии «Зовите Витю!» — сериала об экстрасенсе-шарлатане, который вдруг получает реальный дар видеть призраков. Главные роли в сериале сыграют популярный комик и актер Илья Соболев и актриса Александра Бортич. Также в сериале снимаются Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Василий Михайлов и другие. Производством сериала занимаются студия LOOKFILM и онлайн-кинотеатр KION.

В легкой, ненавязчивой форме этот комедийный сериал говорит о важных проблемах — прежде всего о роли семьи в жизни современного человека. Вите придется помириться со своим отцом, таким же аферистом, как и он сам, и не просто узнать, что случилось с его покойной матерью, но и сделать ее счастливой. Благодаря своему дару-проклятью, Вите придется разбираться с невидимыми историческими противоречиями, которые пронизывают ткань современной жизни. Каждый призрак, с которым столкнется Витя, в своей маленькой частной истории, жизни и смерти несет в себе частицу того большого времени, в котором что-то пошло не так. Но главное, что с этим чужим прошлым наш герой расстается смеясь, заражая этим смехом зрителей сериала».

Илья Соболев, актер:

«В сериале «Зовите Витю!» я играю мою первую главную роль. Жанр нашего проекта — комедия, но в ней, как в современном сериале, немало драматических оттенков. А еще у моего персонажа, Вити, есть большой потенциал для перемен — он знакомится со зрителями как обаятельный мошенник, но в результате разных интриг и приключений становится другим. В общем, играть это очень интересно».

Александра Бортич, актриса:

«Мне сразу понравился сценарий «Зовите Витю!» в целом, по первым страницам текста всегда понятно, твой материал или нет. Этот материал оказался моим, в меня он попал, он смешной, легкий, но при этом в тексте поднимаются довольно серьезные и сложные темы, драматические, и история очень интересная. Я счастлива снова работать с Ильей. Он не просто комик, но и замечательный актер. Нам очень комфортно работать вместе. У нас уже был совместный проект, и я рада снова быть на площадке с таким прекрасным партнером».

Илья Бурец, креативный директор онлайн-кинотеатра KION:

«Главный герой паранормальной комедии — человек, который был уверен в том, что семейные ценности, влияние прошлого на наше настоящее, духовная связь с родными — это просто красивые слова, однако жизнь дает ему возможность убедиться в том, что это не так. Вечная философская тема о том, кто мы такие и как мы связаны с прошлым, упакована в сериале в самый современный сеттинг».

Александр Плотников, продюсер:

«“Зовите Витю!” — остроумная комедия, главный герой которой начинает видеть призраков. Этот дар ему передала в качестве проклятья его бабка, и призраки будут донимать его весь сезон, пока Витя не поможет им завершить их земные дела. Конечно же, Витя, который привык вешать на уши лапшу всем вокруг, уверяя, что он великий экстрасенс и магический гуру, оказывается максимально не готов к такому повороту событий. Более того, ему придется столкнуться лицом к лицу с теми, чью жизнь он разрушил в погоне за деньгами.