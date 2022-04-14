Очутиться в Венеции, не выезжая из Москвы!

Это возможно 21 апреля, 21 мая, 23 июня благодаря магии спектакля «Турандот» от Театра кукол им. Сергея Образцова. Непередаваемое путешествие во времени и пространстве без авиабилетов и джетлега. Полное погружение в чарующую культуру Востока и карнавальной Италии. Освежающее и преображающее волшебство театра!

Следите, затаив дыхание, за всем, что происходит на разрезаемых острыми гондолами каналах Венеции под полной Луной, отраженной в водной глади.

Сопереживайте несчастному влюбленному принцу Калафу и сокрушайтесь о жестокосердной красавице Турандот.

Поражайтесь, как тонко в сказочную классику Карло Гоцци вплетен современный контекст с его актуальными темами и тонким сарказмом авторов постановки – режиссера Бориса Константинова, заслуженного деятеля искусств РФ и художника Виктора Антонова, лауреатов Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

Вглядывайтесь в изумительно точные – до мельчайших деталей – декорации, передающие таинственную притягательность строгого Китая и романтичной Венеции.

Влюбляйтесь в драматически прекрасных авторских кукол с их особой пластикой и шармом.

И забывайте на 2 часа обо всем на свете, очарованные Красотой, Чувственностью и Таинством, и раззадоренные дерзким миксом Высокого и Комического, Венецианского и Российского, Душеразрывающего и Каламбурного от лучших мастеров столичной театральной сцены.

Все это вместе — на блистательном кукольном шоу «Турандот» в Театре кукол им. С.В. Образцова!

Фото из архива Театра кукол им. С.В. Образцова

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