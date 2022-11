Персональная выставка Марины Фоменко «Между небом и землей» открывается в ЦТИ «Фабрика»

16 декабря Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Марины Фоменко «Между небом и землей», где будут представлены видеоинсталляции— «У черты забвения» и «Рядом с небом», созданные автором за последние годы. Память, зависшая между небом и землей, уходящая и остающаяся, удерживаемая заботой о ее сохранении является центральной идеей обоих проектов, сделанных Мариной Фоменко на Кавказе: «Рядом с небом» в Северной Осетии – Алании и «У черты забвения» в Дагестане.

Память места и места памяти, они есть везде. Нередко память связана с погостами. В Алании — это заброшенное кладбище с надгробиями – шедеврами скульптора Сосланбека Едзиева. В Буйнакске – старое Еврейское кладбище, на котором уже никого не хоронят, но память об ушедших хранит мусульманка Саида. В Северной Осетии память места, родного села Сосланбека Едзиева бережет старенькая Рая, одна из его последних жительниц.

Надгробия — наследие великого скульптор Алании Сосланбека Едзиева постепенно разрушаются, но память пока хранят. Синагога Темир-Хан-Шура и Еврейское кладбище в Буйнакске все еще существуют, напоминая о некогда обширной общине горских евреев в этом дагестанском городе. Эта память все еще с нами.

Двухканальная видеоинсталляция «У черты забвения», 2021

Гость (Синагога Темир-Хан-Шура)

Синагога Темир-Хан-Шура в Буйнакске, построенная в 1861 году, хорошо сохранилась, но все явственнее проступают печальные знаки забвения. Иногда синагога открывает двери, и тогда приходят гости. Этот гость особый, он — просвещенный и внимательный наблюдатель. Он вспоминает и записывает слова на иврите и арабском, изучает убранство синагоги, рассматривает детали. Гость пытается представить, как тут было, когда была жизнь, и на время заполняет пустоту заброшенности.

Саида (Еврейское кладбище)

На Еврейском кладбище Буйнакска живет Саида, она в меру своих сил присматривает за ним, так же как делали это ее отец и дед. Может быть, так будет делать и ее правнук, живущий со своей матерью здесь же, на кладбище. Жизнь Саиды на кладбище со своим хозяйством, гусями, курами и собаками органична в своей повседневности, где обычаи мусульман сочетаются с уважением к другой религии, и смотрительница кладбища не представляет себе иной доли, кроме как ухаживать за могилами почивших евреев Буйнакска.

Видеоинсталляция «У черты забвения» была сделана в рамках проекта «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура» при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс».

Двухканальная видеоинсталляция «Рядом с небом», 2019

«Рядом с небом» посвящена памяти Сосланбека Едзиева (1865-1953), выдающегося скульптора Северной Осетии-Алании, одного из значимых представителей наивного искусства.

Видеоинсталляция объединяет движение и покой. Это и танец в горах, и последние обитатели почти заброшенного высокогорного села Ход, где родился Едзиев, и неподвижность уходящих в небытие выдающихся произведений искусства – созданных Едзиевым надгробий на заброшенном кладбище села Карман-Синдзикау.

«Художественное видение Марины Фоменко располагается в пограничной зоне между жизнью и собственно искусством, свободно перетекая в обе стороны, в эти два необходимых для творчества состояния. Пространством переживания художественной рефлексией художница избрала ближний мир – мир личных свидетельств м мир документа, мир, описываемый английским кинорежиссером Питером Гринуэем как «интимный дневник». В небольших по времени видеокомпозициях скрывается глубокая нежность к самому человеку, к миру его обитания, к трогательной беззащитности перед слоем социума. Образность видеокамеры Марины Фоменко собирает в себя, как в кристалл, все многообразие ракурсных состояний, превращая этот интеграл в своеобразную драму, снятую естественной «камерой слежения». Из текста искусствоведа, историка и теоретика искусства Виталия Пацюкова к проекту «Рядом с небом»

Проект «Рядом с небом» был сделан в рамках резиденции для художников на Фестивале современного искусства «Аланика 12» в Северной Осетии — Алании.

Марина Фоменко — художник и куратор, живёт и работает в Москве. Участница многочисленных выставок и фестивалей в России и за рубежом, в том числе фестиваля современного искусства «Аланика-15», Владикавказ (2022); Uneasy Fortress «We» after Pandemic, Гаосюн, Тайвань (2021); Тайваньская биеннале 2020, Тайбэй (2020); Экоскоп (Москва, Тайбэй, Калининград, Новосибирск (2016-2019). Участница кино- и видеофестивалей в Германии, Франции, России, США, Италии, Израиле, Финляндии, Венгрии, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Испании, Голландии, Болгарии, Канаде, Швеции и др.

Номинант Премии Кандинского в 2010 г. и 2011 г. Победительница в номинации «Лучший экспериментальный фильм» на Ecozine Festival, Испания (2022), Festival of Nations, Австрия (2020); Porto Femme International Film Festival, Португалия (2020); Couch Film Festival, Канада (2020); 2 место на 22nd Faludi Film Festival (2019), Венгрия; Почетное упоминание жюри на 01 NFT New Media Experimental Digital Arts Film Festival, USA (2022); Cinalfama Lisbon International Film Festival, Португалия (2019). The Best Cinematography award на Alternative Film Festival, Торонто, Канада (2021). С 2011 года Марина ежегодно организует в Москве Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом», является его директором и куратором.

