Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографиями Героев Советского Союза из Чеченской Республики

Абухаджи Идрисов

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди героев, чьи биографии опубликованы на сайте музея на Поклонной горе в Москве – уроженцы Чеченской Республики Абухаджи Идрисов, Махмуд Амаев и Хансултан Дачиев.

На сайте культурной площадки появились истории о беспримерном мужестве и отваге чеченцев – старшего сержанта Героя Советского Союза Абухаджи Идрисова, младшего лейтенанта Героя Советского Союза Хансултана Дачиева и гвардии старшего сержанта Махмуда Амаева.

Так, интернет-пользователи могут узнать, как снайпер Абухаджи Идрисов в октябре 1942 года был переведен на один из труднейших участков фронта, где ожидалось наступление врага и в составе группы снайперов за 10 дней боев уничтожил около 100 солдат и офицеров противника. К апрелю 1943 года за снайпером Идрисовым числилось 309 уничтоженных фашистов, что подтверждалось в политдонесении 370-й стрелковой дивизии, в которой он тогда служил. После прорыва блокады Ленинграда он участвовал в освобождении Псковской области и Прибалтики. К марту 1944 года довел личный счет до 349 уничтоженных гитлеровцев. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм Абухаджи Идрисов был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, а также медалями.

Хансултан Дачиев

Также интернет-пользователи могут узнать о подвиге разведчика Хансултана Дачиева, который в сентябре 1943 года вместе с боевыми товарищами переправился через реку Днепр в один из районов Гомельской области Белорусской ССР.

«На западном берегу реки он сумел разведать вражеские позиции, а затем, несмотря на массированный и непрекращающийся вражеский огонь, успешно доставил ценные разведданные в штаб своего полка. Это позволило 16-й гвардейской кавалерийской дивизии с ходу форсировать Днепр 26 сентября 1943 года», — отметили в Музее Победы.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм гвардии красноармеец Хансултан Дачиев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями.

Кроме того, пользователям сети будет интересно узнать еще об одном легендарном снайпере — Махмуде Амаеве, который 22 июля 1942 года был представлен к первой награде за уничтожение 32 солдат и офицеров противника и награждён медалью «За боевые заслуги». К ноябрю 1942 года его личный счёт составлял 117 уничтоженных фашистов. В Москве на выставке «Комсомол в Отечественной войне» ежедневно отмечали его счёт. За весь период Великой Отечественной войны он уничтожил более 200 немцев. Именем Амаева названа улица в селе Знаменское Чеченской Республики.

Фото предоставлены пресс-службой Музея Победы, Москва

