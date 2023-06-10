Звезды на премии Family Awards 2023

7 июня в ресторане GRAND Урюк Start состоялась церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2023. Церемонию уже можно назвать традиционной, ведь в этом году премию вручали уже в четвёртый раз. И как всегда, Family Awards отметила тех, кто своим примером доказывает важность семейных ценностей. Премию получили яркие творческие персоны и гармоничные семейные пары.
Для проведения церемонии был выбран ресторан GRAND Урюк Start, который прекрасно подходит для семейного отдыха. В ресторане большое внимание уделяют юным гостям – для них не только разработали детское меню и оборудовали игровую комнату, но и создали специальный проект Family day. В рамках этого проекта дети демонстрируют вокальный талант, делая первые шаги на профессиональной сцене. Проект Family day был награжден премией в номинации «Лучший семейный проект».
Ведущие церемонии – Алеса Качер и Вахтанг Беридзе – отметили, что на мероприятии собрались замечательные люди, с которых хочется брать пример. Среди обладателей премии были любимые всеми представители театра, кино, шоу-бизнеса, спорта – и все они сошлись во мнении, сегодня как никогда важно говорить о семейных ценностях и всячески поддерживать институт семьи. Потому что именно в семье каждый из нас находит любовь и поддержку в сложное время. Алеса и Вахтанг нашли искренние и тёплые слова для каждого обладателя премии, и сами получили элегантную статуэтку в номинации «Дуэт на сцене и в жизни».
Премию Family Awards 2023 получили:
- Ирина Дубцова – «Супермама»;
- Влад и Ангелина Соколовские – «Супер-семейка» – специальная номинация от Super.ru;
- Эвелина Блёданс – «Мама в деле»;
- Галина Боб – «Любовь и творчество»;
- Алика Смехова – «Самая обаятельная и привлекательная мама»;
- Анна Невская и Дмитрий Клепацкий – «Счастье на двоих»;
- Анастасия Макеева и Роман Мальков – «Снова жених и невеста»;
- Елена Борщёва и Валерий Юшкевич – «Самая веселая и сильная семья»;
- Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – «Креативный союз»;
- Маша Вебер – «Молодая мама взрослого сына»;
- Ида Достман – «Модная мама»;
- Ирина и Арина Йовович – «Музыкальная семья»;
- Отель The Standard – «Лучший отель для семейного отдыха на Мальдивах»;
- Анна Пескова – «Нежная мама»;
- Женя Малахова - «Очаровательная мама»;
- Юлия и Даниил Брант – «Полная гармония»;
- Алеса Качер и Вахтанг Беридзе - «Дуэт на сцене и в жизни»;
- GRAND Урюк Start - «Лучший семейный проект Family day».
В музыкальной программе вечера дети выступали наравне со взрослыми. Свои номера гостям подарили: Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Маша Вебер, Юлия и Даниил Брант, Ирина Йовович, Violina Dans, а также юные артисты Амалия Ноздрина, группа «Фэмили» и Арина Йовович.
Алика Смехова
Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анна Пескова, Анна Невская и Женя Малахова
Вахтанг Беридзе и Алеса Качер
Виктория Стрельчи, Татьяна Арустамова и Светлана Шурыгина
Влад Соколовский
Галина Боб
Доминик Джокер и Екатерина Кокорина
Елена Борщева и Валерий Юшкевич
Ирина Дубцова
Ида Достман
Мария Вебер
Ирина и Арина Йовович
Светлана Шурыгина и Амалия Ноздрина
Family Day
Эвелина Бледанс
Юлия и Дмитрий Брант
Праздничный тортИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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