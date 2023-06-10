Звезды на премии Family Awards 2023

7 июня в ресторане GRAND Урюк Start состоялась церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2023. Церемонию уже можно назвать традиционной, ведь в этом году премию вручали уже в четвёртый раз. И как всегда, Family Awards отметила тех, кто своим примером доказывает важность семейных ценностей. Премию получили яркие творческие персоны и гармоничные семейные пары.

Для проведения церемонии был выбран ресторан GRAND Урюк Start, который прекрасно подходит для семейного отдыха. В ресторане большое внимание уделяют юным гостям – для них не только разработали детское меню и оборудовали игровую комнату, но и создали специальный проект Family day. В рамках этого проекта дети демонстрируют вокальный талант, делая первые шаги на профессиональной сцене. Проект Family day был награжден премией в номинации «Лучший семейный проект».

Ведущие церемонии – Алеса Качер и Вахтанг Беридзе – отметили, что на мероприятии собрались замечательные люди, с которых хочется брать пример. Среди обладателей премии были любимые всеми представители театра, кино, шоу-бизнеса, спорта – и все они сошлись во мнении, сегодня как никогда важно говорить о семейных ценностях и всячески поддерживать институт семьи. Потому что именно в семье каждый из нас находит любовь и поддержку в сложное время. Алеса и Вахтанг нашли искренние и тёплые слова для каждого обладателя премии, и сами получили элегантную статуэтку в номинации «Дуэт на сцене и в жизни».

Премию Family Awards 2023 получили:

Ирина Дубцова – «Супермама»;

Влад и Ангелина Соколовские – «Супер-семейка» – специальная номинация от Super.ru;

Эвелина Блёданс – «Мама в деле»;

Галина Боб – «Любовь и творчество»;

Алика Смехова – «Самая обаятельная и привлекательная мама»;

Анна Невская и Дмитрий Клепацкий – «Счастье на двоих»;

Анастасия Макеева и Роман Мальков – «Снова жених и невеста»;

Елена Борщёва и Валерий Юшкевич – «Самая веселая и сильная семья»;

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – «Креативный союз»;

Маша Вебер – «Молодая мама взрослого сына»;

Ида Достман – «Модная мама»;

Ирина и Арина Йовович – «Музыкальная семья»;

Отель The Standard – «Лучший отель для семейного отдыха на Мальдивах»;

Анна Пескова – «Нежная мама»;

Женя Малахова - «Очаровательная мама»;

Юлия и Даниил Брант – «Полная гармония»;

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе - «Дуэт на сцене и в жизни»;

GRAND Урюк Start - «Лучший семейный проект Family day».

В музыкальной программе вечера дети выступали наравне со взрослыми. Свои номера гостям подарили: Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Маша Вебер, Юлия и Даниил Брант, Ирина Йовович, Violina Dans, а также юные артисты Амалия Ноздрина, группа «Фэмили» и Арина Йовович.

Алика Смехова

Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анна Пескова, Анна Невская и Женя Малахова

Вахтанг Беридзе и Алеса Качер

Виктория Стрельчи, Татьяна Арустамова и Светлана Шурыгина

Влад Соколовский

Галина Боб

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина

Елена Борщева и Валерий Юшкевич

Ирина Дубцова

Ида Достман

Мария Вебер

Ирина и Арина Йовович

Светлана Шурыгина и Амалия Ноздрина

Family Day

Эвелина Бледанс

Юлия и Дмитрий Брант

Праздничный торт

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