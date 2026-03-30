Звёзды на премьере аниме «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря»

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась московская премьера аниме «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря». Это новая глава во вселенной одного из самых популярных исекай-проектов последних лет.

Фильм представил Даниил Кайтуров, после показа состоялись Q&A и автограф-сессия с актерами студии DEEP — Александром Гаврилиным, Олегом Куприяновым, Дианой Деевой, Степаном Летковским, Юлией Ивановой, Марией Алексеевой, Анастасией Бубенцовой, Асей Гордиевской и Ильей Меркурьевым.

Содержание фильма знакомит с фантастической историей подводного государства Кайэн, в котором почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь и страну, в которой не было места конфликтам. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие, поэтому жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность. В это время там как раз завершился Праздник открытия страны в Темпесте, и Римуру с товарищами решили устроить себе недолгие, но приятные каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно. Смогут ли Римуру с друзьями защитить Синее море и вернуть в него мир и спокойствие? Зритель узнает после просмотра.