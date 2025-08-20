В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма открытия Каннского кинофестиваля-2025 «Рецепт счастья» Амели Боннен

Спецпоказ посетили звездные гости: Тимур Родригез и Катя Кабак, Ирина Безрукова, Илья Гуров, Виктория Заикина, Артём Терентьев, Марианна Абравитов, Илона Гуськова, Александр Анатольевич, Лариса Вербицкая, Анна Слю, Анар, Саша Черкасова, Евгения Ахременко с сыном, Григорий Калинин, Катя Беккер, Мария Гончарук, Ксения Суркова, Петрунин Ефим, Саша Попова, Анна Ещенко, Сергей Двойников, Миша Гурай, Алена Чехова, Дарья Жовнер, Татьяна Струженкова, Ангелина Загребина, Александра Киселева, Анастасия Кувшинова, Александр Сетейкин, Дарья Харченко, Ульяна Кравец, Анастасия Кузнецова, Никита Турчин, Лилия Фильченко, Илья Гуров и другие.

Фильм представила, а после показа провела обсуждение ведущая радио «Серебряный дождь» Мари Армас.

Премьера «Рецепта счастья» оставила зрителей под впечатлением: обсуждали игру актеров, тонкий юмор, атмосферу французской провинции и, конечно, неизменный вопрос вечера — из чего состоит настоящий рецепт счастья.

Актриса Ирина Безрукова поделилась идеями, кому было бы интересно посмотреть фильм: «Хочу сказать, как актриса, я не увидела ни одного актерского стыка и шва. Это была реально проживаемая история на экране. Это большая редкость. Это очень сердечный, очень искренний, трогательный, нежный фильм. Мне кажется, на этот фильм можно прийти парой, можно прийти одному и можно прийти с родителями, со взрослыми родителями, взрослым детям. И уйти с ощущением того, что самое главное — это близкие люди, и что любовь, если она есть в сердце, остается там всегда».

Актер Анар поделился впечатлениями после просмотра фильма: «Я всегда говорю правду про кино, потому что мне важно не врать в плане кино. В общем, фильм супер. Жутко обаятельные актеры, прекрасно играют. И, что самое главное, это очень трогательно. Все потрясающе существовали. Какая-то классная тема поднята. Ничего нам, как зрителям, не навязывали. Настолько доброе и теплое кино, что действительно захотелось на свидание».

Также гостей спросили про любимую французскую музыку и получили разнообразные ответы:

Телеведущий Тимур Родригез рассказал о своем любимом французском исполнителе: «Так как в свое время я имел счастье быть студентом факультета иностранных языков и изучал французский как основной язык, в моем плейлисте всегда было множество песен. Например MC Solaar, его печатали в учебниках французского языка как образчик новой литературы и поэзии».

Актриса Саша Черкасова рассказала о том, как семья повлияла на ее вкус: «Так как я выросла в семье франкофонов (моя мама преподаватель французского, мой папа, до моего рождения, долго работал в Париже), у них была шутка, что на французском не говорит только наша собака и Саша, поэтому я, в принципе, выросла под французский шансон».

Певица Александра Попова рассказала о своем любимом городе, в который ей всегда хочется вернуться: «Я вообще всегда говорю о том, что мой любимый город на планете Москва, потому что здесь я себя чувствую не просто девочкой, не просто сестрой или дочкой, я здесь себя чувствую личностью, которая может развиваться, которая актуальна, в первую очередь артистам, вокалистам, и я чувствую, что здесь я могу реализовать все свои мечты, а для меня это очень важно».

Гости также размышляли о том, какое блюдо возвращает их в детство:

Актер Ефим Петрунин рассказал о том, из чего состоит его рецепт счастья и блюде, которое возвращает его в детство: «Семья, семья, и еще раз семья – вот мое счастье! Курица с макаронами, конечно. В принципе почти каждый день возвращаемся в детство. С детьми собственно».

Актриса Евгения Ахременко: «Я родилась в арабских странах, в Ливане, потом жила в Ливии. Поэтому все, что остро, все, что отдает Востоком, это для меня. Но Восток именно арабский. Ведь мой папа был дипломатом и работал в арабских странах, там я и родилась. У меня с этим местом особая связь».