В Москве состоялся первый показ постановки «Булгаков с музыкой»

By T1
Фото: Анна Морозова

В столичном театре Всеволода Шиловского состоялась премьера «Булгаков с музыкой» — литературно-музыкального вечера, приуроченного к 135-летию со дня рождения великого писателя. Постановка представила новый жанр — документально-музыкальный театр, где судьба Михаила Булгакова предстала перед зрителями ожившей историей, проиллюстрированной классической музыкой. Творцы спектакля стремились показать Булгакова не как монументальную фигуру, а как человека с его страстями, драмами и трагедиями.

Вечер открыл журналист Денис Лизин, погрузив публику в атмосферу архивов. На черной сцене, в белых перчатках, он демонстрировал рукописи, фотографии, доносы и рецензии, документально подтверждая каждую историю из жизни писателя.

Московский театр Всеволода Шиловского осмелился на эксперимент, предложив зрителю новое прочтение творчества Булгакова. Постановка раскрыла истоки его сюжетов и персонажей, мотивы создания, а также причину рождения искрометных, глубоких и трогательных реплик его героев. Музыка и кинопроекции в стиле немого кино органично дополняли документальные эпизоды.

Семь ключевых историй легли в основу вечера: детство и зарождение артистических пристрастий, врачебная практика в годы войн, трагедия морфинизма и подвиг первой жены, работа в «Гудке» в компании выдающихся писателей, создание «Собачьего сердца», встреча с музой Еленой Шиловской, а также непростая история романа «Мастер и Маргарита».

Музыкальное сопровождение обеспечил ансамбль «Трагиком/Tragicome#». Виртуозное исполнение Дианой Кемельман (скрипка) и Александром Антоновым (клавишные) композиций Массне, Витали, Шнитке, Штрауса и других мастеров обогатило каждую сцену, передавая её эмоциональный настрой.

«Булгаков с музыкой» — это лишь начало будущего цикла, посвященного выдающимся отечественным писателям. Яркий пролог в исполнении юной вокалистки Златы Дусенко и музыканта Сергея Цимбалова подчеркнул, что русская народная культура стала тем фундаментом, на котором выросли и творили классики русской литературы.

