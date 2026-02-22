10-метровая Масленица в русском стиле украсила арт-пространство «Красный Октябрь»

19 февраля двор культурного пространства “Красный Октябрь” превратился в площадку для масштабной арт-инсталляции: студенты Московского художественно-промышленного института отметили Масленицу 10-метровой фигурой в окружении пяти сказочных тотемов.

Центральная фигура, выполненная в силуэте традиционного северорусского сарафана, объединила фольклорную символику и современный язык паблик-арта. Лучи солнца из лыка повторяют движение древнего символа «коло» — солнечного колеса жизни. Сама композиция строится на архетипическом противостоянии: с одной стороны — колючая зима, с другой — восходящее солнце. Тотемы с кокошниками и орнаментами, отсылающими к вышивке народов Поволжья, расставлены вокруг центральной фигуры как стражи весны.

Над проектом работали студенты колледжа и института МХПИ: расписывали костюмы, монтировали конструкции с помощью специальной вышки. Эскиз создавался в диалоге с нейросетью, но все художественные решения и ручная работа — за студентами. Праздник не обошёлся без окрутников и блинов прямо во дворе фабрики.

— Мы намеренно не делали музейную реконструкцию, — говорит ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров. — Ребята работали с традицией так, как и должны художники: брали то, что резонирует, и переводили это в собственный язык. Кокошники сегодня носят на улице, орнамент возвращается в моду — это живой процесс, и Масленица в арт-кластере “Красный Октябрь” стала его частью.