Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква10-метровая Масленица в русском стиле украсила арт-пространство «Красный Октябрь»

10-метровая Масленица в русском стиле украсила арт-пространство «Красный Октябрь»

By T1
117
масленица красный октябрь
Фото: пресс-служба МХПИ

19 февраля двор культурного пространства “Красный Октябрь” превратился в площадку для масштабной арт-инсталляции: студенты Московского художественно-промышленного института отметили Масленицу 10-метровой фигурой в окружении пяти сказочных тотемов.

Центральная фигура, выполненная в силуэте традиционного северорусского сарафана, объединила фольклорную символику и современный язык паблик-арта. Лучи солнца из лыка повторяют движение древнего символа «коло» — солнечного колеса жизни. Сама композиция строится на архетипическом противостоянии: с одной стороны — колючая зима, с другой — восходящее солнце. Тотемы с кокошниками и орнаментами, отсылающими к вышивке народов Поволжья, расставлены вокруг центральной фигуры как стражи весны.

Над проектом работали студенты колледжа и института МХПИ: расписывали костюмы, монтировали конструкции с помощью специальной вышки. Эскиз создавался в диалоге с нейросетью, но все художественные решения и ручная работа — за студентами. Праздник не обошёлся без окрутников и блинов прямо во дворе фабрики.

— Мы намеренно не делали музейную реконструкцию, — говорит ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров. — Ребята работали с традицией так, как и должны художники: брали то, что резонирует, и переводили это в собственный язык. Кокошники сегодня носят на улице, орнамент возвращается в моду — это живой процесс, и Масленица в арт-кластере “Красный Октябрь” стала его частью.

Предыдущая статья
На выставке «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» представили образы защитников Отечества
Следующая статья
«Трефы» завершают балтийскую командировку

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru