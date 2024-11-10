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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Человек во Вселенной

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Знаем благую весть. Сцена из спектакля. солистка – Елена Соломянко фото Карина Житкова
Знаем благую весть. Сцена из спектакля. солистка – Елена Соломянко. Фото © Карина Житкова

Премьеру вечера из двух балетов, объединенных единым визуальным концептом под названием «Место во Вселенной», представил Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Авторы постановок – весьма востребованный в современном балетном мире хореограф Слава Самодуров и художественный руководитель балетной труппы МАМТ Максим Севагин. Художник-постановщик – Мария Трегубова.

Вселенная нового спектакля – это больше, чем космические или метафизические миры балета «Перигелий» на музыку композитора-авангардиста Владимира Горлинского, и больше, чем солнечные образы балета «Знаем благую весть» на музыку 7-ми из 16-ти частей симфонии-действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина, которую композитор написал под впечатлением от мощной энергии русских образов, пронизывающей творчество Василия Шукшина. Вселенная балетов – это драматизм борьбы и радость бытия, философские размышления и поэтика будней – все то, что составляет внутренние миры человека.

Перигелий. Энхмунх Оюнболд, Марчелло Пелиццони фото Александр Филькин
Перигелий. Энхмунх Оюнболд, Марчелло Пелиццони. Фото © Александр Филькин

В балетах отсутствует привычный линейный сюжет, язык их абстрактен. В анонсе указано лишь, что Перигелий — это ближайшая точка орбиты планеты относительно родительской звезды, а тексты «Знаем благую весть» наполнены сочными метафорами из народного и авторского творчества. В целом же полет фантазии постановщиков оставляет простор для зрительского воображения.

Музыкальная вселенная Владимира Горлинского – это пространственные звуковые пласты, насыщенные контрастами динамики и статики, оригинальных тембровых находок и полярных эмоций – от драматически тревожных до пронзительно лирических. Оркестр МАМТ под управлением дирижера Федора Безносикова убедительно и точно доносит до слушателя детали этой музыкальной архитектоники.

Перигелий. Сцена из спектакля фото Александр Филькин
Перигелий. Сцена из спектакля. Фото © Александр Филькин

В сценическом пространстве все «дышит» и непрерывно изменяется: люди в трико телесного цвета, рожденные словно из вулканической массы, находятся во власти больших и малых планет-шаров – то сопротивляясь и с трудом удерживая их, то играя, они вписываются в общую художественно-звуковую инсталляцию. Хореографические решения Славы Самодурова отражают внутреннюю жизнь человека, воплощенную в движениях остро угловатых или мягких, пластичных.

В балете «Знаем благую весть» Максим Севагин в определенном смысле воплотил идею сценической постановки «Перезвонов» Гаврилина, которые композитор мыслил, как нечто среднее между симфонией и оперой, как театрализованную симфонию-действо.

Знаем благую весть. Елена Соломянко, Евгений Жуков фото Карина Житкова
Знаем благую весть. Елена Соломянко, Евгений Жуков. Фото © Карина Житкова

Центральным элементом постановки становится огромный красный диск Ярилы-Солнца, под лучами которого протекает разнообразная жизнь людей, пока ее не прерывает затмение. Троицкие песни и хороводы сменяются частушками, городские бытовые сцены – драматическими событиями. Яркие сценические образы, пластические акценты многоплановы и следуют за гениальной музыкой.

Теплыми солнечными оттенками и фольклорными мотивами отмечены костюмы – красные, оранжевые, розовые шифоновые платья и венки, льняные рубахи и косоворотки.

Знаем благую весть. Елена Соломянко, Евгений Жуков. Фото © Александр Филькин
Знаем благую весть. Елена Соломянко, Евгений Жуков. Фото © Александр Филькин

Мария Трегубова, создавшая к этому балету декорации, словно бы нарисованные рукой ребенка, подчеркнула в них непосредственность и искренность образов: «Каждой из семи частей балета соответствует свой образ и состояние. От огромного палящего мехового солнца, до наивных комет, которые, как души людей, улетают в бесконечную космическую черноту. А еще есть сны, с клубничными зарослями и мистическими котами».

Немаловажную роль в создании образов обоих балетов играют световые решения Константина Бинкина и Сергея Васильева, раскрывающие художественные нюансы замыслов постановщиков.

Знаем благую весть. Сцена из спектакля фото Александр Филькин
Знаем благую весть. Сцена из спектакля. Фото © Александр Филькин

Сценический концепт балета «Знаем благую весть» вполне откликается мыслям, которые Гаврилин хотел выразить своей музыкой, описав задуманное им абстрактное действо так: «Начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда».

Постановка этого балета знаменательна еще тем, что впервые вместо оркестра танцовщиков сопровождает хоровая a capella в исполнении солистов оперной труппы Музыкального театра и Московского государственного академического камерного хора Владимира Минина под управлением главного дирижера хора Тимофея Гольберга. И это символично, потому что свое сочинение Гаврилин посвятил именно Владимиру Минину. Этот первый совместный опыт работы академического хора с балетной труппой театра оказался весьма удачным.

Знаем благую весть. Елена Соломянко фото Александр Филькин
Знаем благую весть Елена Соломянко. Фото © Александр Филькин

Сольные партии в балетах исполняют прима-балерины Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Оксана Кардаш и премьеры балетной труппы Иннокентий Юлдашев, Иван Михалев.

Новый спектакль театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – это приглашение к философскому размышлению на тему «человеческого» и «вселенского»: визуально-пластические и музыкальные образы разбудят в каждом зрителе свои ассоциации и вряд ли кого-то оставят равнодушным.

Евгения АРТЕМОВА,
Фотографии предоставлены пресс-службой МАМТ для АртМосковии

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