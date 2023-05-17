В каких парках Москвы любоваться и устраивать фотосессии на фоне цветения фруктовых деревьев, сирени и тюльпанов

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, начался прекрасный сезон цветения яблонь и других плодовых, зацветают сирени множества сортов. Рассказываем, где насладиться благоуханием цветов в парках и садах культуры и отдыха.

Яблоневый цвет и другие плодовые

В музее-заповеднике «Коломенское» цветут вишни и груши, на днях к ним присоединились яблони. Все желающие могут полюбоваться кратковременным цветением плодовых садов, заложенных в XVII веке. Исторические сады занимают значительную часть территории. До наших дней сохранились три (из шести существовавших) — Казанский, Дьяковский и Вознесенский. Первые два расположены на тех же площадях, где они были посажены в XVII веке. Вознесенский сад сейчас занимает небольшую часть территории: в прежние времена он включал часть современного проспекта Андропова и бывшего села Садовники. В 2000-х годах вокруг Ярмарочной площади был заложен еще один сад с яблонями и грушами разных сортов. Всего в садах Коломенского насчитывается более 4 тысяч деревьев.

«Как правило, цветение длится от 6 до 18 дней, но сроки могут меняться в зависимости от погодных условий. В эти дни исторические сады становятся главными точками притяжения Коломенского. Многие приезжают провести несколько часов под цветущими яблонями и сделать нежные весенние фотографии. Мы напоминаем о важности бережного отношения к деревьям, потому что многие из них находятся в почтенном возрасте», — рассказала Татьяна Филатова, специалист отдела реставрации и благоустройства исторического и природного ландшафта музея-заповедника.

Фруктовые сады Коломенского даже стали источником вдохновения для Анны Королевой, выпускницы Британской школы дизайна (БВШД). В начале 2023 года она создала коллекцию ювелирных украшений «Яблоневый цвет», в которую вошли кольцо, серьги и разные виды брошей из нейзильбера. Металлические цветущие ветви выполнены с фотографической точностью, дизайнеру удалось поймать эфемерную красоту цветов и сделать ее вечной.

На территории музея-заповедника «Царицыно» цветением яблонь можно насладиться в Воздушных садах — исторически так называются палисадники вокруг Царицынских оранжерей. Их появлению современники благодарны царицынским дачникам. А на территории храма весной цветет сакура — в действительности, тоже яблоня или вишня.

Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать в парке «Северное Тушино» — на территории Захарковского сада, к югу от центральной площади (вход напротив улицы Свободы, 63). Ежегодно цветущий сад привлекает гостей парка своей чарующей атмосферой, ароматом и нежными оттенками белых и розовых лепестков, медленно кружащихся в воздухе. Появился он здесь еще в 1950-е гг.: тогда по берегу канала имени Москвы к северу от деревни Захарково и был разбит колхозный яблоневый сад. Яблони росли в основном поздних сортов, и летом это была популярная прогулочная зона. Со временем локация стала частью парка «Северное Тушино».

Вишни и декоративные яблони, пышно расцветающие по весне, украшают аллеи в исторической части парка Дружбы. Они расположены около детской площадки, а своим появлением обязаны VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В рамках фестиваля в 1957 году молодые деревья высадили местные жители и делегаты из разных стран мира.

В ландшафтном парке «Митино» на парковой аллее по улице 2-я Рославка уже много лет растут яблони, груши, вишня и другие плодовые деревья. Яблони, груши и вишни уже радуют гостей парка. Во время цветения вся аллея покрывается белоснежным цветом, превращаясь в площадку для фотосессий, а в августе самые нетерпеливые посетители уже пробуют плоды. Этой весной активисты посадили вблизи смотровой площадки еще десять молодых яблонь разных сортов.

В саду «Эрмитаж» распустились яблони с невероятно тонким и сладким ароматом, обволакивающим окружающее пространство. Среди плодовых растений в центральной части расположилась китайка — декоративное дерево с розовыми соцветиями, его плоды не употребляют в пищу. Эффектнее всего китайка выглядит ближе к концу цветения, когда яркие лепестки начинают осыпаться, укрывая землю розовым ковром. А рядом с фонтаном в теневой части сада ежегодно зацветает нежный миндальный кустарник.

В саду имени Баумана растет несколько сортов декоративных яблонь. Слева от сцены «Таблетка» можно встретить яблони Недзвецкого, названные в честь ботаника, который собрал плоды этого дерева в предгорьях Тянь-Шаня. Сами плоды для человека невкусные, а вот цветки выглядят роскошно. Они интенсивно-розовые или пурпурные, на тонких, беловойлочных цветоносах, что, несомненно, выделяет яблоню этого сорта из общей массы цветущих сестер.

Поймать моменты изящного и манящего яблоневого цвета можно будет в парке «Ходынское поле». С восточной стороны территории в зоне «Улыбки» (так называют опоясывающую парк аллею), или на яблоневом бульваре, можно отдохнуть в тишине под благоухающими плодовыми и запечатлеть их цветение.

Полюбоваться нежным и мимолетным яблоневым цветом еще можно успеть в Перовском парке возле Купавенского пруда. Там находится яблоневый сад, который пользуется большой популярностью у любителей пикников на свежем воздухе, желающих почитать в тишине и тени цветущих деревьев, а также является излюбленным местом для творчества фотографов. В первой половине мая здесь цветут яблони различных сортов, как с белыми, так и с розовыми соцветиями. Яблони и груши в начале мая зацвели и у входа на парковую территорию усадьбы Воронцово с улицы Академика Пилюгина.

Возле кафе «Панорама» в парке «Кузьминки» можно насладиться цветением домашних яблонь, в районе Центральной площади — китайских. В центре парка имени Ю. М. Лужкова в мае обильно цветут груши. В усадьбе Кусково яблони растут в баскетах на территории парка — они уже радуют белоснежными соцветиями, а в парке «Фили» живописный сад расположился к западу от Нарышкинского пруда. В Сиреневом саду парка «Сокольники» декоративные яблони цветут огромными малиновыми цветами, а в розариях парка зацветают деревья 50-х годов и молодые экземпляры. Здесь же можно встретить яблони-зонтики, бережно перенесенные из Малого розария в Большой во время реконструкции, магнолию звездчатую, миндаль махровый и миндаль степной, вишню аньдо. Рядом со сценой Гончаровского парка цветет груша, нежные белые соцветия пышным облаком окутывают хрупкие ветки дерева. На территории детского парка имени Н. Н. Прямикова розовоцветную яблоню можно увидеть напротив сцены, а белоснежную вишню – возле музыкальной школы в западной части парка. Вишневый цвет радует в мае и посетителей парка «Красная Пресня» недалеко от входа на территорию — небольшими белыми или розовыми цветками, собранными в соцветия-зонтики. Яблони, вишни и сливы составляют основу плодового сада в парке «Ангарские пруды», а в Партерной части Парка Горького и в парке искусств «Музеон» можно застать цветение груши, вишни, черешни, сливы, яблони, айвы японской и миндаля.

Сиреневые сады

Сиреневый сад на Щелковском шоссе (к северу от Измайловского парка и усадьбы Измайлово) был создан еще в 1954 году как опытно-показательный селекционный питомник сирени. Инициатором выступил выдающийся советский селекционер-самоучка Леонид Алексеевич Колесников, который за свою жизнь вывел около 300 сортов сирени. Сегодня на территории Сиреневого сада сохранилась уникальная коллекция сортов Колесникова (некоторым экземплярам сегодня по 60-70 лет), а также сорта зарубежной селекции.

Самый известный сорт из представленных в наши дни в Сиреневом саду — «Красавица Москвы». Его особенность заключается в том, что бутон сиреневого цвета в процессе цветения превращается в белоснежный цветок. Еще один уникальный сорт — «Алексей Маресьев», назван селекционером в честь военного летчика, героя Советского Союза. У этой сирени лепестки закручены в разные стороны и напоминают лопасти самолета. Также в саду можно увидеть и другие знаменитые сорта Колесникова: «Гортензия», «Утро Москвы», «Зоя Космодемьянская», «Огни Москвы», «Галина Уланова» и другие. Кустарники уже начинают радовать москвичей пышным цветом.

Со второй половины мая в цветение сирени погрузится и парк «Сокольники». Сортовые кустарники в Сиреневом саду, существующем между 5-м и 6-м Лучевыми просеками, после реконструкции дополнены видовыми — сиренью амурской, пушистой, мелколистной, Мейера и Юлии.

Взрослые экземпляры ежегодно радуют буйством красок — от белой «Памяти о Колесникове» до лиловой «Памяти Людвига Шпета». Есть даже желтоватая сирень «Примроуз» (или «Примула»). Некоторые экземпляры сирени имеют несколько прививок сортов на один ствол — такая сирень радует глаз разноцветным букетом. Среди них есть весьма поэтические авторские названия: «Сны Татьяны» (бело-розовые сирени) или «Кровь мадьяра» (мажентовые, красноватые сорта). Кроме того, в Большом розарии парка «Сокольники» сохранились удивительные кусты сирени посадки 50-х годов прошлого века. Их выращивали на штамбе, в один ствол, и сегодня эти стволы приняли весьма причудливые формы. Некоторые закручены штопором, что не мешает им обильно цвести. Наряду с другими сортами будет цвести сорт «Гортензия» — розовые широкие цветы этой сирени действительно напоминают цветок, в честь которого назван сорт.

Несколько аллей Бабушкинского парка в мае покроются роскошным цветом сирени. У танцевальной площадки недалеко от главного входа в парк со стороны улицы Менжинского растет белая «Красавица Москвы». На аллеях у Шушенской улицы и у кафе «Дача» со стороны улицы Коминтерна распускается яркая венгерская сирень насыщенного сиреневого цвета. Аллеи высажены в рамках городской акции «Сирень Победы» и ежегодно пополняются новыми экземплярами кустарника.

В саду имени Баумана растет множество сортов сирени. Есть несколько очень старых и почетных кустов. Их стволы уже приобрели характерную корявость, широко разрослись и во время цветения дают огромное облако соцветий. Среди них — сорт «Индия» с гроздьями густого пурпурного цвета из крупных цветков и головокружительным ароматом. Выведен он тем же знаменитым Л. А. Колесниковым. В прошлом году в зоне цветения появилось много новых кустов: это и «Красавица Москвы», и «Колхозница» с изящным лилово-пурпурным окрасом с более светлой серединой и мягким душистым ароматом. Также здесь можно встретить несколько кустов сорта «Катерина Хавемейер» с крупным махровым цветком розово-лилового цвета. Несмотря на юный возраст, все кустарники готовы к обильному цветению в этом сезоне.

В саду «Эрмитаж» собрана уникальная коллекция разнообразных сортов сирени — ансамбль из 140 кустарников, в основном отечественной селекции. Сирень зацветет возле Домика управляющего в усадьбе Кусково, а также около Музея истории ВМФ и на Аллее Славы парка «Северное Тушино». Нежные и ароматные, пышные лиловые соцветия будут украшать аллеи около двух недель.

Яркие клумбы и разнотравье

В парках культуры и отдыха можно встретить многочисленные клумбы и цветники с тюльпанами, виолами и другими однолетними и многолетними растениями. Также на территориях растут травы, которые радуют своим видом не меньше, чем, например, благородные розы.

Самое красивое цветение в музее-заповеднике «Царицыно» создает лесное разнотравье. Рядом с Хлебным домом с апреля цвел барвинок, на смену которому пришли белые звездочки чистяка весеннего и ярко-желтые вкрапления яснотки. По дороге к Большому дворцу от станции метро «Орехово», в зарослях кленового подлеска можно увидеть высокие нежно-фиолетовые шапки лунника оживающего, реликтового растения, растущего на Земле уже десятки миллионов лет. А на берегу Верхнего Царицынского пруда в районе Русалкиных ворот, на крутом косогоре начинают распускаться ландыши.

В мае в усадьбе Кусково тоже цветут травы и распускаются цветы. Среди них — рябчик императорский, различные виды тюльпанов, гиацинт восточный, виола Виттрока (Анютины глазки), ирисы, барвинок. Ближе к лету на парковой территории зацветут пионы. Рябчик императорский можно встретить в Парке Горького, а также на центральной аллее Большого розария и под старым дубом в Сиреневом саду парка «Сокольники». Тайный подарок неравнодушных посетителей радует оранжевыми колокольцами уже десять лет.

Каждую весну внимание посетителей привлекают клумбы на главной аллее Перовского парка. Здесь цветут тюльпаны сортов Sweet Rosy, Vogue, Siesta, Purple Lady, Lin Van Dermark. Множество ярких бутонов образует красочную природную композицию. Также в парке ежегодно высаживают виолы желтого, белого и синего цвета сорта Виттрока. Около гарден-коттеджа и памятника Данте Алигьери в саду «Эрмитаж» разбита моноклумба с насыщенными бордовыми тюльпанами, создающая яркий цветовой акцент. Также на территории можно встретить солнечные нарциссы и сиреневые ирисы. Визитная карточка Гончаровского парка — центральная клумба с алыми тюльпанами, расположенная возле сцены и центрального входа в парк. На территории детского парка имени Н. Н. Прямикова тюльпаны распустились рядом с Языковым центром, в Таганском парке — возле фонтана. На клумбах Парка Горького и Музеона встречаются желтые, белые, красные и оранжевые тюльпаны различных классов. Также в этом году на многих цветниках высажены различные сорта виолы, а в вазоны — серия ампельных виол и алиссум.

Летний розовый цвет

Позже, летом, в парках можно будет любоваться и прекрасными розами. Порядка 600 розовых кустов можно встретить в Малом розарии парка «Сокольники» — в юго-восточной части парка, между 5-м и 6-м Лучевыми просеками, недалеко от Большого круга. Розоцветные расположены в регулярном стиле — высажены на клумбах в порядке строгой симметрии и ограничены дорожками, — среди них приятно прогуляться и отдохнуть в тишине. Так как здесь собрана коллекция самых неприхотливых роз, то и расцветут они раньше остальных: первые распустятся уже в начале лета.

А в саду имени Баумана летом можно будет полюбоваться розовым цветением в двух местах. Уютный розарий за Гротом — отдельная живописная зона сада. Он появился в 2018 году, каждый сезон дополняется и обновляется. Посетителей радует более 230 кустов более 20 различных сортов — от винно-бордовых до нежно-персиковых, ярко-розовых и кипельно-белых, крупных и кустовых. Также розовая клумба будет встречать посетителей сразу при входе в сад со стороны Старой басманной улицы. Здесь высажены розы нежных оттенков — от белого до розового.

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