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Дисгардиум. Данияр Сугралинов

editor
By editor
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дисгардиум - данияр сургалинов

2074 год. Виртуальная реальность — часть школьной программы. Подростки должны проводить в игре «Дисгардиум» не менее часа в день. Главный герой, пятнадцатилетний Алекс Шеппард, мечтает о карьере космического гида, но из-за жизненных обстоятельств вынужден всерьёз играть в «Дисгардиум», чтобы сохранить свой социальный статус и оплатить образование. Из-за странной случайности, получив «God-mode», становится мишенью для всех — от кланов до богов. Как в реальном мире, так и в виртуальном.

Это антиутопия с элементами survival-LitRPG, которая затрагивает важные темы самоопределения, борьбы за мечту и преодоления трудностей. Виртуальный мир здесь выступает как зеркало нашего общества, отражая социальное неравенство, человеческое отчаяние и стремление к лучшей жизни. LitRPG — это не просто жанр, а культурный мост между геймерами и читателями, объединяющий популярные произведения литературы («Первому игроку приготовиться», «Боевой континент», «The Wandering Inn»), культовые аниме («Sword Art Online», «Log Horizon», «Bofuri») и игры. Мир «Дисгардиума» по своей эпичности сравним с «Elden Ring», а по социальным темам — с «Cyberpunk 2077».

«Мы с большим интересом и готовностью открываем этот жанр в своем портфеле, — комментирует главный редактор Zerde Publishing Мария Султанова. — Видим интерес аудитории к нему и хотим делать лучшие книги доступнее для наших читателей».

«Когда я учился в школе, в нашем небольшом провинциальном городе мне удалось найти лишь две книги «Властелина колец». Долгие годы я был уверен, что история обрывается на пленении Фродо, и это оставило во мне что-то вроде детской травмы — разве можно так заканчивать истории? «Ну и хитрец же ты, Джон Роналд Руэл Толкин», — думал я, глядя на обложку того издания. Лишь спустя время, прочитав «Возвращение короля», я понял, что это был не финал. Первые два издания «Дисгардиума» тоже остались без завершения, поэтому для меня это переиздание особенно ценно. Впервые вся серия выходит полностью, в престижном издательстве и с потрясающим оформлением!», – говорит Данияр Сугралинов.

Ожидается, что в середине июля Данияр Сугралинов посетит Казахстан для презентации переиздания серии «Дисгардиум» и первых трёх книг цикла на Comic Con Astana 2025.

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