ВДНХ выпустила шестой номер комикса «Надя и ВДНХашка»

Главная выставка страны представляет шестой выпуск комикса «Надя и ВДНХашка». Этой весной дружелюбная девочка и любопытный робот снова отправятся в приключение и познакомятся с историей создания Выставки.

Вместе с юными читателями Надя и ВДНХашка узнают, какие советские архитекторы были создателями одних из самых известных объектов Выставки, изучат исторические павильоны и величественные скульптуры. Также девочку и робота ждут веселые игры и задания, которые помогут погрузиться в историю ВДНХ.

Шестой выпуск бесплатного комикса уже доступен в инфоцентрах Выставки. Также здесь доступны и другие части, которые подробнее расскажут о знакомстве и других приключениях талисманов. Электронный формат представлен на сайте в тематическом разделе «ВДНХ — детям».