11-й Международный юношеский конкурса им. П.И.Чайковского стартовал в формате онлайн-прослушиваний

Концерт-открытие XI Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского доступен для просмотра на официальном сайте www.tchaikovsky-competition.net. Онлайн-прослушивания первого и второго туров конкурса будут проходить с 23 октября по 1 ноября. Место и время проведения живых прослушиваний третьего тура будут объявлены дополнительно.

За свою 30-летнюю историю Международный юношеский конкурс им. П.И. Чайковского проводился в 6 странах (Россия, Казахстан, Япония, Китай, Р.Корея, Япония, Швейцария) и 9 городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Астана, Саппоро, Сендай, Сямэнь, Сувон, Монтрё). Изначально проведение 11-го конкурса было запланировано в традиционном формате живых прослушиваний в 2020-м году в г.Чэнду (КНР), однако в связи с пандемией коронавируса даты проведения конкурса несколько раз менялись. В связи с тем, что на территории КНР по сей день действуют строгие коронавирусные ограничения, было принято решение о проведении первых двух туров конкурса в формате онлайн-прослушиваний. Третий тур будет проходить в традиционном для конкурса формате живых очных прослушиваний в сопровождении симфонического оркестра.

Конкурс проводится Ассоциацией лауреатов Международного конкурса имени П.И.Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ, Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Российской академии музыки имени Гнесиных и Государственного Мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского.

В этом году в трех номинациях конкурса («Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель») примут участие 128 музыкантов из 14 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Япония, Р.Корея, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Турция, Италия, Литва, Швеция, США). Их выступления будет оценивать компетентное международное жюри, состоящее из более чем 30 выдающихся педагогов и деятелей музыкальной культуры из 12 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Япония, Р.Корея, Венгрия, Финляндия, Эстония, Великобритания, Испания), среди которых ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова Алексей Васильев, Народный артист РФ Сергей Ролдугин, Народный артист РФ Юрий Слесарев, Народный артист РФ Игорь Гаврыш, Народный артист СССР Виктор Третьяков, победитель VIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Кирилл Родин, лауреат XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Фредди Кемпф, победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев и другие. Традиционно из лауреатов-победителей юношеского конкурса имени П.И. Чайковского сформировано международное молодежное жюри, в состав которого войдут победители Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского прошлых лет: Анастасия Ушакова (2015 год, виолончель, Россия), Юджин Каваи (2017 год, скрипка, Япония), Суах Е (2015 год, фортепиано, Республика Корея).

Генеральный директор Международного юношеского конкурса им. П.И.Чайковского Иван Щербак завил: «Хотя в этот раз первые два тура конкурса пройдут в непривычном для всех нас формате, неизменными останутся его высокий профессиональный, образовательный и творческий уровень, участие авторитетного международного жюри, а также атмосфера солидарности и дружбы. Мы глубоко благодарны участникам, их родителям, педагогам, членам жюри и партнёрам конкурса за понимание, поддержку конкурса и идеалов многообразия, прозрачности, диалога культур, мира и процветания, за которые всегда стоял и будет стоять Международный юношеский конкурс имени П.И. Чайковского».

Международный юношеский конкурс им. П.И.Чайковского, впервые прошедший в Москве в 1992 году и отмечающий в 2022 году своё 30-летие, является крупнейшим в мире профессиональным соревнованием для молодых академических музыкантов. Прослушивания конкурса проводятся по трём специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель. В десяти прошедших конкурсах в общей сложности приняли участие более 1500 юных музыкантов из 36 государств. Конкурс проводится Ассоциацией лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского – старейшей в России общественной некоммерческой организацией.

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