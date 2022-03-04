Одна из самых загадочных певиц российского шоу-бизнеса HEZE выпустила новый трек под названием «Танцы под луной».

В период неспокойного времени, безусловно, хочется разгрузить голову и хоть немного, но абстрагироваться от происходящего. Как? Один из немногих способов выплеска эмоций — это Танцы.

«Хочется продолжать жить дальше. Нести свет, добро, искусство и музыку. И если хоть одному человеку моя музыка поможет почувствовать себя сейчас менее тревожно, то все, что я делаю — не зря», — говорит певица.

Поэтому давайте просто создадим единое энергетически приятное поле, поле под названием «Танцы под луной».

Интервью с певицей читайте по ранее предложенной ссылке!

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