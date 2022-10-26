На участие в Short Film Days подали заявки кинематографисты из 11 стран

Дирекция Международного конкурса «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) получила 643 заявки из одиннадцати стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. В их числе – Беларусь, Великобритания, Иран, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Турция, Украина и Франция.

В этом году основные мероприятия Short Film Daysпройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 15 до 21 декабря 2022 года, а «эхо» фестиваля продлится до 15 февраля 2023 года.

Призовой фонд Фестиваля – 2 миллиона рублей.

Впервые в рамках мероприятия пройдет внеконкурсная программа «Дни кино стран СНГ».

Работы участников начали рассматривать представители отборочной комиссии: продюсер Ольга Филонова (категория «Документальные фильмы»), режиссёр Юлия Свинцова (категория «Игровые короткометражные фильмы»), киновед Алёна Сычёва (категория «Анимационные фильмы»).

«Short Film Days – яркий итог кинематографического года для всех создателей короткого метра. Это уникальная возможность показать своё кино на территории всей России – от Калининграда до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Уже не первый год мы получаем вдохновляющие отзывы от разных зрителей: кто-то ещё с осени с нетерпением ждёт фестивальных программ, а кто-то случайно оказывается на смотре и навсегда становится поклонником формата короткометражного кино. Могу с уверенностью сказать, что в этом году и участников, и зрителей ждёт насыщенная и увлекательная программа, которая не оставит никого равнодушным», – подчеркнула Юлия Свинцова.

Результаты отбора и конкурсная программа будут известны в середине ноября.

Напомним, что до 31 декабря 2022 года идёт приём заявок для площадок. Тем, кому интересно провести кинопоказы фестиваля на своих ресурсах, необходимо зарегистрироваться на платформе https://script.moviestart.ru и оставить заявку на участие. В прошлом году мероприятие проходило на площадках 70 регионов РФ и 25 стран мира.

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) является проектом-преемником Всероссийской акции «День короткометражного кино», проводимой с 2014 по 2021 гг.

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Цель фестиваля – выявление и поощрение талантливой творческой молодежи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории, развитие киноклубного движения.

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