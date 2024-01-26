Литрес составил рейтинг самых популярных книг Павла Бажова

К 145-летию со дня рождения Павла Бажова сервис электронных книг Литрес проанализировал продажи его произведений в цифровом формате за 2023 год, чтобы узнать, какие из них являются самыми востребованными среди пользователей. Лидером рейтинга стал аудиосборник «Уральские сказы», на втором месте — сказ «Медной горы Хозяйка», на третьем — «Серебряное копытце».

27 января — 145 лет со дня рождения Павла Бажова — уральского писателя, привнесшего волшебство в детство многих людей. В преддверии этой даты Литрес изучил продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание произведений автора по Литрес Подписке за 2023 год и выяснил, какие из них являются самыми популярными среди аудитории сервиса.

Золото досталось сборнику «Уральские сказы», включающему в себя самые знаменитые произведения Бажова. Серебро — у книги «Медной горы Хозяйка», она легла в основу фильма «Книга мастеров» режиссера Вадима Соколовского и других экранизаций. В ней писатель рассказал трогательную историю простого крестьянина, который благодаря трудолюбию и силе характера достиг желаемого. На третьем месте — «Серебряное копытце», в центре сюжета — старик Кокованя и девочка-сирота, встретившие в лесу волшебного козлика. Это сказ о том, что упорство и труд всегда вознаграждаются. Четвертую строчку рейтинга заняла книга «Каменный цветок», которая также стала вдохновением для киноадаптаций и музыки. Основной её мыслью является простая истина: человек всегда стремится к большему, но на пути к мечте может потерять всё, что имел ранее. Замыкает топ-5 рейтинга электронная книга «Малахитовая шкатулка».

В топ-10 также вошли: первый том «Уральских сказов», аудиокнига «Каменный цветок», аудиоверсия сказа «Медной горы Хозяйка». Замыкают топ-10 аудиокнига «Серебряное копытце» и электронная версия второго тома «Уральских сказов».

«Фольклорист Павел Бажов — один из самых самобытных и колоритных авторов. Именно ему мы обязаны популяризацией народных сказаний и уральских легенд. Его произведения давно вошли в золотой фонд литературы и считаются классикой, их изучают в школе и читают детям. Можно с уверенностью сказать, что произведения Бажова — важная составляющая национальной культуры», — комментирует шеф-редактор ГК «ЛитРес» Екатерина Писарева.