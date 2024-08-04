120 тысяч человек посетили мультиформатную площадку МТС Live Лето в Москве

В Москве завершилась работа площадки МТС Live Лето, мультижанровая программа которой стала одним из самых масштабных событий этого лета. Концерты, лекции, тренировки и кинопоказы проходили на видовой площадке под открытым небом в «Лужниках» в течение двух месяцев. По итогам работы площадки планируется развитие формата, опен-эйр вернется в следующем году.

В мероприятиях на сцене МТС Live Лето приняли участие десятки артистов, в том числе зарубежных: впервые в России выступала корейская группа LIGHTSUM на фестивале K-Pop Open Air. Концертная программа площадки собрала представителей рэпа, хип-хопа и поп-музыки: Три дня дождя, OG Buda, Guf, JONY, Xolidayboy и других молодых популярных артистов, а также звезд мировой классики – Дениса Мацуева и Хиблу Герзмаву. Кроме того, на сцене площадки прошли музыкально-литературный вечер с Юрием Башметом и Константином Хабенским, рок-опера «Юнона и Авось», стендап-выступления Артема Винокура и Павла Дедищева, шоу «Импровизаторы», концерт танцевального коллектива DS Crew и многих других артистов.

Рекорд по количеству музыкантов на сцене поставила Хибла Герзмава – всего в концерте оперной дивы приняло участие более ста музыкантов, а одновременно на сцене находилось – 89.

Помимо вечерних мероприятий с артистами, на площадке были организованы кинопоказы с экспертами индустрии, сеансы кинотерапии с практикующими психологами и лекции об архитектуре Москвы, искусству и дизайну. Всего в рамках лектория провели 33 бесплатных мероприятия, а также более 20 спортивных событий – тренировок и лекций. Кроме того, для гостей МТС Live Лето каждый день работали фудкорт, маркет и барные зоны – общая площадь территории развлечений составила более 2000 м2.

«В программе самого долгого опен-эйра в стране мы учли пожелания разных аудиторий: лайнап состоял как из выступлений молодых звезд – Три дня дождя, Sqwoz Bab, Xolidayboy, Тоси Чайкиной, так и из концертов легендарных исполнителей – Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы, Дианы Арбениной. Хочется отметить, что за время работы площадки не случилось ни одной отмены концерта, даже несмотря на активно меняющуюся московскую погоду.

Мультижанровая программа с инфраструктурой в виде трансформируемой сцены и трибун на самой большой в центре Москвы видовой площадке – формат, в котором удалось учесть потребности зрителей и бизнеса.

Сейчас мы уже думаем над новыми идеями и концепцией МТС Live Лето 2025», – комментирует Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live.

В зависимости от мероприятия площадка трансформировалась в разные виды конфигурации зала так, что ее вместимость составляла от 1500 до 8000 человек. За два месяца ежедневной работы МТС Live Лето посетило более 120 тысяч человек.