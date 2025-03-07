К 120-летию генерал-полковника Александра Родимцева в Музее Победы представили его реликвии

7 марта в Музее Победы открылась выставка реликвий дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Александра Ильича Родимцева. Мини-экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения советского военачальника. Раритеты будут представлены в рамках обновляемого выставочного проекта «Семейные реликвии».

«В 1927 году 22-летнего Александра Родимцева призвали в армию, где ему дали рекомендации на дальнейшую службу и учебу в военную школу им. Всероссийского центрального исполнительного комитета. В 1936-1937 годах Родимцев – «капитан Павлито» – участвовал в гражданской войне в Испании, и «за образцовое выполнение правительственного задания» ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизией, особо отличился в Сталинградской битве. Родимцев переправил свою дивизию через Волгу в Сталинград под огнём противника, без прикрытия артиллерии, и тут же перешёл в атаку, в результате чего его дивизия отбила Мамаев курган. С 1943 года Родимцев — командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса, с которым дошел до Праги. 2 июня 1945 года был удостоен второй медали «Золотая Звезда» за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер, личный героизм и мужество», – рассказали в Музее Победы.

На выставке будут представлены подлинные фотографии 1942-1945 годов, переданные в дар музею внуком Александра Родимцева. Посетители увидят уникальные кадры, на которых дивизия Родимцева ведет огонь по врагу в доме Павлова, военачальник выступает на митинге в честь окончания боев в Сталинграде и др. В числе фотоснимков и семейные кадры, на которых Александр Ильич запечатлен с женой и дочерями, семья Родимцевых отмечает 9 мая 1945 года за праздничным столом. Также в витрине покажут две книги, написанные Родимцевым и подаренные им Маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому.