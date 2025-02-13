Первый концерт из цикла программ «Живое эхо битв минувших» прошёл в Кремлёвском Дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 11 февраля с аншлагом прошёл первый концерт из цикла программ «Живое эхо битв минувших», посвящённого 80-летию Великой Победы. Ключевыми темами вечера «И грянул 1812-й…» стали героизм защитников Отечества в годы наполеоновского нашествия, торжество русского оружия и российского патриотизма, в полной мере отражённые в торжественной увертюре Петра Ильича Чайковского «1812 год». Организатором мероприятия выступил Культурный благотворительный фонд «Артэс». Партнер проекта – Международный Союз деятелей эстрадного искусства.

Собственно, в этом концерте звучала исключительно музыка П.И. Чайковского, самого знаменитого и исполняемого в мире русского композитора, без творчества которого невозможно представить сегодня отечественную культуру. Помимо торжественной увертюры «1812 год» в концерт из двух отделений вошли также кантата «Москва» и концерт №1 для фортепиано с оркестром.

Как известно, кантата «Москва» была написана Чайковским в 1883 году на слова Аполлона Майкова к коронации императора Александра III. Композитор признавался в своих письмах, что его вдохновил текст Майкова, и он быстро справился с этой работой. В итоге мы имеем возможность наслаждаться мощным, исполненным внутреннего драматизма и одновременно глубоко поэтичным вокально-инструментальным произведением, повествующим о зарождении Великого княжества Московского, неотделимости его судьбы от истории России, мужественном противостоянии наших предков иноземным захватчикам, собирании русской земли и дальнейшем становлении государственности в России. Таким образом, в рамках концепции вечера кантата «Москва» фактически создала эмоционально-смысловую предпосылку для прозвучавшей вслед за ней торжественной увертюры «1812 год», поскольку в этих произведениях наглядно прослеживалась преемственность темы любви к родной земле и готовности в любой ситуации сражаться до победы за свободу и независимость Отечества.

Исполнение выдающихся музыкальных произведений дополнялось художественным словом от народного артиста России Евгения Князева, который являлся ведущим этого вечера. Евгений Владимирович предварял каждую из шести частей кантаты «Москва», открывшей концерт, поэтическими произведениями, историческими документами, фрагментами писем, известных людей, которые сохранила для нас история и в которых идёт речь о любви к русской земле и готовности защищать её любой ценой, в том числе и ценой собственной жизни.

Перед тем, как прозвучала торжественная увертюра «1812 год» Евгений Князев зачитал отрывки из Манифеста императора Александра I, изданного по случаю окончания войны с Наполеоном. «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия! Вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными средствами лютостей и неистовств не мог достигнуть до того, чтобы она хотя единожды от нанесённых ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось с пролитием крови ее умножился в ней дух мужества, с пожарами градов ее воспалялась любовь к Отечеству, с разрушением и поруганием храмов Божиих утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско, вельможи, Дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, только же пылающую любовью к Отечеству, только любовью к Богу…. Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем! Пойдем благостью дел и чистотой чувств и помышлений наших, единственным ведущим к Нему путем, в храм святости Его, и там, увенчанные от руки Его славою, возблагодарим за излиенные на нас щедроты, и припадем к Нему с теплыми молитвами, да продлит милость Свою над нами и прекратя брани и битвы, ниспошлет к нам побед победу, желанный мир и тишину», – говорилось в нём.

Кантата «Москва» и торжественная увертюра «1812 год» в первом отделении прозвучали в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (художественный руководитель – народный артист СССР Владимир Федосеев), Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель – народный артист РФ Геннадий Дмитряк), Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (начальник оркестра – заслуженный артист России Сергей Дурыгин). Дирижёр – Геннадий Дмитряк.

Сольные партии в кантате «Москва» исполнили оперные певцы Юлия Меннибаева (меццо-сопрано) и Александр Суханов (баритон).

Во втором отделении прозвучал Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч.23, которому в этом году исполняется 150 лет и который стал не только одним из самых известных в мире произведений П.И. Чайковского, но и одной из его визитных карточек: стоит лишь зазвучать этой музыке, как её мгновенно узнают слушатели в любой стране. Мощный, вдохновляющий, буквально искрящийся оптимизмом и одновременно щедрый на мягкие, изысканные лиричные интонации, очаровывающий своей мелодичностью, Первый концерт словно транслирует в мир образ русской земли – такой разной, многогранной, одновременно сильной, непобедимой, и в то же время поэтичной, трепетной, глубоко духовной. Собственно, это известный факт: работая над данным произведением, Пётр Ильич обращался к народным славянским мотивам, что, конечно же, не могло не наполнить его совершенно особой энергетикой. Во многом и поэтому тоже Концерт №1 Чайковского всегда ассоциируется с праздником, предощущением светлых перемен, триумфом России.

Концерт №1, после вступительного слова Евгения Князева, исполнили Дмитрий Маслеев (фортепиано) и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижёр – Фёдор Безносиков.

На протяжении всей концертной программы на большом экране, расположенном позади сцены, «оживали» живописные полотна и русские пейзажи, помогавшие создать необходимую атмосферу и дополнявшие музыкальные произведения эмоциональным видеорядом.

Таким образом, лейтмотивом программы этого вечера, ярко и убедительно открывшего цикл программ «Живое эхо битв минувших», стало идущее сквозь века, ёмкое, многогранное, по-настоящему образное признание в любви к Отечеству. Великая музыка Петра Ильича Чайковского в полной мере задала тон всему проекту и обозначила его масштаб, участники же концерта «И грянул 1812-й…», продемонстрировав высочайший уровень исполнительского мастерства, со своей стороны установили соответствующую художественную планку.

Музыкальный руководитель проекта народный артист России Геннадий Дмитряк:

«Цикл концертов «Живое эхо битв минувших» объединяет ведущие творческие силы, таланты нашей страны: Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Московский государственный академический симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, пианисты Дмитрий Маслеев, Иван Бессонов…

И, разумеется, мы включили в его программу выдающиеся произведения отечественных композиторов, которые сумели передать в музыке глубочайшее чувство любви к Родине, и сделали это настолько убедительно, что она буквально становится продолжением размышлений о нашей стране, её истории. Прежде всего, это, конечно же, фортепианные концерты П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, а также симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича, звучащая мощным символом Победы выстоявшего в блокаде Ленинграда, силы духа его защитников. Отдельная страница проекта – русская духовная музыка. Мы все помним, что в 1943 году советское руководство возродило патриаршество в Русской православной церкви, понимая, насколько важна его роль для победы над врагом, объединения народа. Мы включили в программу цикла особенный концерт, который будет проходить в пасхальные дни. Иными словами, этот проект – дань нашего безмерного уважения героям всех эпох, сражавшихся за Родину, выраженная в музыке, которая всегда в прямом смысле слова объединяла и объединяет поколения».

Генеральный директор – художественный руководитель Государственного Кремлёвского Дворца Пётр Шаболтай:

«Мы не только рады, но и по-настоящему горды тем, что важнейший для отечественного зрителя проект – цикл концертных программ «Живое эхо битв минувших», посвящённый 80-летию Великой Победы, воплощается в жизнь именно у нас, в Государственном Кремлёвском Дворце. ГКД обладает всеми техническими и творческими ресурсами, чтобы этот проект был реализован на самом высоком уровне, и с успехом прошедший 11 февраля первый концерт цикла «И грянул 1812-й», это наглядно продемонстрировал».

Народный артист России Евгений Князев:

«Я благодарен, что мне предложили стать участником этого грандиозного проекта, посвящённого 80-летию Великой Победы. Я горжусь многими светлыми страницами нашей истории и огорчаюсь её тёмным страницам, но это наша история, которую нужно помнить, потому что без памяти о прошлом у человека не будет будущего».

Концерт посетило более 5000 зрителей.

Фото © пресс-служба Кремлёвского дворца.