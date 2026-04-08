Роман Евдокимов, Андрей Пынзару и Валентин Самохин снялись в «Сказке про сапоги»

Съёмки короткометражной киноленты «Сказка про сапоги» Алексея Харитонова завершились в минувшем месяце. Проект является победителем конкурса короткометражного кино Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), проведённого осенью 2025 года.

Действие сюжета происходит в глубинке, где градообразующим предприятием является завод по производству резиновых сапог. Жители этого городка убеждены, что резиновые сапоги – лучшая обувь в мире. Само предприятие много лет следует традиции – по чётным дням производит правые сапоги, по нечётным – левые. Если же в месяце нечетное количество дней, то до обеда изготавливаются левые сапоги, а во второй половине дня – правые.

Однажды Старший Технолог нарушает порядок, запустив 29 февраля станок на правые сапоги утром. Его недоумённый вопрос к горожанам о смысле этой рутины вызывает смех, а затем – изгнание. Его отправляют в город, где градообразующим предприятием является фабрика, производящая валенки. А валенки, как известно, не бывают ни правыми, ни левыми.

«Кажется, что это сказка, а вроде, и не сказка, притча, а вроде, просто история. Мы работаем в необычном жанре и сами с огромным любопытством ждём результат. Хочется в лёгкой и иносказательной форме поиронизировать над часто проявляющейся склонностью людей усложнять и следовать правилам, подчас не задумываясь об их сути. Надеемся, что фильм не только поднимет настроение зрителю, но и поможет проще относиться к жизни и самим себе», – отметил режиссер Алексей Харитонов («Взятка», «День города»).

Роли исполнили звёзды отечественного кинематографа: Роман Евдокимов («Перевал Дятлова», «Пищеблок», «Актрисы», «Подольские курсанты», «Комбинация», «Огниво» и др.), Андрей Пынзару («Ивановы-Ивановы», «За час до рассвета», «Король и Шут», «На деревню дедушке» и т.д.), Валентин Самохин («Мастер и Маргарита», «Лгунья», «Колл-центр», «Дылды», «Метод» и др.).

Продюсер – Андрей Воробьев («Дылды», «Макрон»), исполнительный продюсер – Кирилл Косицын («Сны Алисы»), оператор-постановщик – Евгений Привин («Жмурки», «Под электрическими облаками», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), художник-постановщик – Назик Каспарова («Константинополь», «Холоп-2»). Производство – компания «Эпизод Продакшн».