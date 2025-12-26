«Праздники» продлили на четвертый сезон: проект закрепил статус суперхита

В эфире телеканала ТНТ с успехом прошёл третий сезон семейной комедии «Праздники» — истории о большой семье Пыжовых, которая, несмотря на расстояния, возраст и разницу взглядов, неизменно собирается вместе по важным поводам. Главные роли в проекте исполняют Мария Аронова, Виталий Хаев, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и Сергей Канаев, режиссёр-постановщик — Борис Дергачёв. Также в третьем сезоне появился новый персонаж — Мама Паши — Жаннель Ивановна, роль которой исполнила актриса Мария Смольникова.

По итогам показа третий сезон стал самым сильным за всю историю проекта. Средняя доля за показ составила 16,8% (Mediascope, Россия 0+, Все 14-44, 15.12.2025- 25.12.2025, доля, %, префакт), что значительно превышает показатели предыдущих сезонов: 11,9% у первого и 13,2% у второго (Mediascope, Россия 0+, Все 14-44, т/к ТНТ, 2023-2025).

К четвёртой серии проект уверенно набрал обороты: доля достигла 17,8% (Mediascope, Россия 0+, 2023-2025). При этом доля двух заключительных серий достигла 19,7% (15 серия) и 20,0% (16 серия) (Mediascope, Россия 0+, Все 14-44, 15.12.2025- 25.12.2025, доля, %, префакт). Сериал стабильно удерживал высокие показатели, подтверждая устойчивый зрительский спрос и эффект «длинного просмотра».

Уже известно, что «Праздники» продлены на четвертый сезон.

По сюжету новый сезон пойдет сразу после финала третьего: в семье Пыжовых снова прибавление, и это событие собирает всех вместе. Праздники остаются точками притяжения, но привычные роли внутри семьи начинают смещаться. Старшие учатся жить в новом статусе, младшие — справляться с ответственностью. Впереди — новые поводы для встреч, скрытые конфликты и попытки договориться друг с другом в момент, когда семья снова меняется.

Производством сериала занимается продюсерская компания Russian Code и кинокомпания 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ. Режиссёр-постановщик — Борис Дергачев, авторы сценария и креативные продюсеры: Денис Шенин и Дмитрий Ковалев. Художник-постановщик — Василий Уфа. В четвертом сезоне к своим ролям вернутся все ключевые актеры проекта.

«Третий сезон “Праздников” — это тот случай, когда рост проекта виден буквально по сериям: аудитория не просто осталась с нами, она расширилась. Интерес усилился. Здесь сошлось сразу несколько факторов — и уже сформированная лояльность к героям, и точное программирование. Мы поставили сериал в эфир за две недели до Нового года, когда потребность в семейном контенте и совместном просмотре особенно возрастает. В результате проект очень точно попал в общее настроение, и это видно по цифрам. На наших глазах сложилась устойчивая история с большим потенциалом продолжения, фактически — рождение полноценной франшизы», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.