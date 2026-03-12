Телеканал русской музыки RU.TV объявил о запуске детского канала RU.TV Kids и одноименной музыкальной премии

В год 20-летия телеканал RU.TV расширяет свою экспертизу и представляет новый бренд для детей и молодежи: канал RU.TV Kids. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«20 лет RU.TV – это 20 лет любви зрителей и артистов, 20 лет устойчивого развития. Всего этого не существовало бы, если бы мы не относились так внимательно к продукту, который создаем, и к потребностям наших зрителей. Один из важных запросов, который мы наблюдаем у аудитории в последнее время, – это создание безопасного пространства с интересным качественным контентом для подрастающего поколения. В связи с этим было принято решение о создании канала RU.TV Kids, который будет отвечать этим характеристикам. Мы будем делать все для того, чтобы он был таким же успешным, как и телеканал RU.TV», – рассказала главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова.

Она отметила, что RU.TV Kids – не просто канал в классическом понимании. Это разветвленная мультиформатная платформа, насыщенная качественным музыкальным и развлекательным контентом, где молодое поколение сможет влиять на контентную составляющую и создавать собственное уникальное комьюнити.

Именно в цифровом формате молодежь сегодня потребляет контент, поэтому было решено развивать телеканал RU.TV Kids прежде всего онлайн, однако в будущем планируется запуск кабельного и спутникового вещания.

В этом году будет также учреждена масштабная музыкальная премия RU.TV Kids, отмечающая достижения юных исполнителей, которые формируют музыкальную культуру среди молодежи.

Новый канал станет частью молодежной экосистемы в сфере музыки и медиа, которая объединит музыкальный лейбл Rocket Kids, Всероссийскую платформу детского творчества «Путеводная звезда» и одноименную Национальную премию.

Как подчеркнул член Совета директоров «Русской Медиагруппы», основатель RU.TV Kids и Rocket Group Юрий Киселев: «Канал – это голос, сцена и флагманская площадка новой экосистемы, для создания которого мы объединяем опыт Rocket Group и колоссальную экспертизу “Русской Медиагруппы”. Детский музыкальный контент – это огромная ниша. И ребятам нужна системная профессиональная поддержка и стратегия долгосрочного развития. Мы живем в эпоху информационного шума и переизбытка контента, который часто носит деструктивный характер. Молодое поколение формирует мировоззрение, глядя в экраны смартфонов. И если мы не создадим им качественную вдохновляющую альтернативу, эту пустоту заполнит кто-то другой. Наша миссия шире, чем бизнес. Мы хотим воспитать новое поколение артистов и лидеров мнений, людей с внутренним стержнем и правильной системой ценностей».

Сооснователь Rocket Kids и RU.TV Kids Андрей Поляков и исполнительный продюсер RU.TV Kids, генеральный продюсер Rocket Kids и платформы «Путеводная звезда» Мила Соловьева отдельно отметили, что проект гармонично вписывается в повестку молодежной политики и позволит выявить среди молодежи лидеров мнений, которые помогут сформулировать нормы для нового поколения. «Харизма, трудолюбие и искренность – вот три кита нашего успеха. Мы ищем героев поколения, а не исполнителей одной песни», – добавил Андрей Поляков.