Премьера! Юрий Стоянов и Виталий Карпанов записали саундтрек к комедии «Родительский дом»

Народный артист России Юрий Стоянов и лидер белорусской группы «Дрозды» Виталий Карпанов впервые встретились в дуэте и записали совместную песню к выходу романтической комедии «Родительский дом». Новый проект от кинокомпании «Киноцех», создателей фильмов «На деревню дедушке», «Не одна дома 2» и «Мой папа — медведь», которые стали лидерами российского кинопроката прошлым летом, выйдет уже этой весной. Премьера трека и клипа состоялась на всех ведущих цифровых площадках.

Основой для саундтрека стала песня «Хата бацькоў» («Родительский дом») Виталия Карпанова, уже давно полюбившаяся слушателям в Беларуси. Для фильма была создана дуэтная русскоязычная версия, чтобы душевная история зазвучала для самой широкой аудитории.

Съемки клипа прошли в белорусской деревне, где разворачивается и действие фильма. В кадре артисты делятся воспоминаниями и историями из своей жизни, можно увидеть и реальные детские фотографии из личного архива Юрия Стоянова, которые он специально привез на съемки. «Для меня это особенная работа. Песня удивительно теплая, лиричная, без лишней слащавости. Она о том, что дом — это не стены, а запах пирогов, тень от яблони во дворе и чувство абсолютной защищенности. Спасибо создателям фильма за такое глубокое и настоящее кино и за доверие. Спеть эту песню вместе с Виталием — большая честь и удовольствие», — поделился Юрий Стоянов.

«Когда узнал, что мы будем снимать клип с Юрием Стояновым, я сильно переживал. И мало того, Юрий Николаевич еще и пел с нами песню в дуэте. А как классно у него получилось, бархатно, душевно. И мастерство великих актеров, когда тебе мастер подсказывает: подожди, не перегибай, тут по-простому, по-отечески. Скажи просто, тихонечко, как будто мы с тобой разговариваем, мы не видим камеру. Вот за это огромное спасибо Юрию Николаевичу, за теплоту, за доброту!», — рассказал фронтмен группы «Дрозды» Виталий Карпанов.

«Песня для “Родительского дома” — это сердце фильма. Она не просто фон, она — его душа. Нужны были голоса, в которые поверишь безоговорочно, которые не споют, а расскажут историю. Союз Виталия Карпанова с его глубокой, “корневой” манерой и Юрия Стоянова с его потрясающей актерской чуткостью и теплотой дали именно такой, идеальный результат. Это гимн месту, где тебя всегда ждут», — рассказал режиссер и продюсер фильма Максим Максимов.