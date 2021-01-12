Певец, актёр, саунд-продюсер и композитор Николай Демидов выпустил свой первый авторский альбом специально в Рождество

Участник первого отборочного тура Евровидения в России, Финалист конкурса «Новая Волна», обладатель премии Аллы Пугачевой, а также лауреат международных вокальных конкурсов в США, Болгарии и Румынии Николай Демидов все же рискнул и выпустил свой первый авторский альбом под названием «Let’s talk about» («Давайте поговорим о…»). Этот сборник включает в себя 14 песен на английском языке, пропитанные добротой и теплом, которые присущи новогоднему настроению.

Со слова автора и исполнителя: «Этот альбом является «выжимкой» моего музыкального вкуса, который был сформирован еще в детстве и юности под влиянием разнообразных музыкальных коллективов и артистов. Он был написан много лет назад, но в связи с большим количеством учебы и работы в разных сферах, мне никак не удавалось его выпустить». Пандемия, как бы жестоко это не звучало, дала возможность вытащить из того самого «долгого ящика» все собранные Николаем за многие годы песни и выпустить этот альбом.

В создании данного альбома принимали участие десяток музыкантов и аранжировщиков, таких как гитарист группы «Не Пара» Сергей Шанглёров и многие другие. Николай Демидов выразил благодарность в адрес своего друга и коллеге по цеху Алексею Чумакову, который вовремя указывал на ошибки и порой направлял в нужное русло некоторые треки, вошедшие в этот альбом. Певец уверено, что каждый из нас сможет найти свою любимую песню, а может даже не одну.

С 9 января 2021 года альбом доступен на всех цифровых площадках.

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