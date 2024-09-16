3 000 000 рублей на мечты: названы победители публичных защит конкурса Росмолодёжь.Гранты

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках восьмого образовательного заезда «Союзное государство: искусство быть вместе» прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты. Победителями публичных защит стали представители Республики Татарстан, Пензенской, Астраханской и Архангельской областей. Благодаря своим проектам они привлекли в регионы грантовые средства на общую сумму 3 000 000 рублей.

Восьмой образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе» прошел на площадке арт-кластера «Таврида» с 9 по 15 сентября. Образовательный заезд включал в себя 4 арт-школы: декоративного искусства, музейного дела, шоу-технологий и академического искусства. Решение о проведении специализированного образовательного заезда для молодежи Союзного государства было принято по итогам расширенного совещания по вопросам молодежной политики Союзного государства (5–6 июля 2023 года в Москве), организованного Администрацией Президента Российской Федерации и Администрацией Президента Республики Беларусь.

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции экспертов Росмолодёжь.Гранты Андрея Уварова, Марии Поляковой и Валерии Поздняковой, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования. По итогам публичной защиты экспертная комиссия рекомендовала 4 проекта к присуждению грантовых средств на общую сумму 3 000 000 рублей.

Алина Хуснутдинова из Республики Татарстан стала победительницей на публичных защитах и ее проект был рекомендован к присуждению грантовой поддержки в размере 1 000 000 рублей. Средства пойдут на реализацию проекта по созданию лаборатории современного искусство «ЯR-Арт». Проект станет платформой для творческого самовыражения молодежи, поиска решений для развития городской среды, а также привлечения внимания к Набережным Челнам как к культурному центру. В рамках проекта участники создадут арт-объекты, инсталляции и другие творческие работы, которые в дальнейшем будут вписаны в общественные пространства города.

«Мне как автору проекта очень хочется, чтобы все идеи его участников воплотились в жизнь, чтобы наш город наполнился арт-объектами молодых и творческих ребят с необычным видением и творческим подходом ко всему», — поделилась Алина.

Победителем публичных защит в номинации «#помни» и претендентом на получение грантовой поддержки в размере 1 000 000 рублей на создание серии документальных фильмов «Цена молчания: наследие литовского коллаборационизма» стал Никита Евплов из Пензенской области. Проект молодого человека направлен на привлечение внимания к историческим фактам, которые долго время искажались или вовсе были недоступны широкой общественности. Результатом проекта станут 5 документальных фильмов.

Победительница публичных защит конкурса Росмолодёжь.Гранты Софья Анфалова из Архангельской области представила образовательный проект «Эволюция». Экспертная комиссия рекомендовала проект девушки к присуждению грантовой поддержки в размере 500 000 рублей. Основная идея образовательного проекта «Эволюция» заключается в создании образовательной программы, направленной на улучшение ключевых гибких навыков для упрощения адаптации студентов вузов и последующего их карьерного роста.

«Мой проект ориентирован на решение таких проблем, как недостаточное развитие навыков коммуникации, управления временем, решения конфликтных ситуаций, стрессоустойчивости и других. С этим сталкивается каждый из нас. Мне бы хотелось, чтобы после обучения участники проекта могли использовать полученные навыки, быть готовыми к запросам современного общества и строить успешную карьеру в будущем», — рассказала Софья Анфалова.

Экспертная комиссия конкурса поддержала проект жительницы Астраханской области Натальи Устиной. Ее проект по организации певческих курсов «Песни с молоком / Бабушкино включение» рекомендовали к присуждению грантовой поддержки в размере 500 000 рублей. Проект подразумевает знакомство участников с колыбельными песнями, потешками, сказками, игровым фольклором и прикладным народным творчеством.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по ее результатам выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.