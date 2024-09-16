Хор Минина: Триумф в Самаре!

12 сентября в Самарской государственной филармонии с грандиозным успехом прошла самарская премьера мессы «Девять шагов к Преображению» Эдуарда Артемьева.

Композитор посвятил сочинение основателю, первому художественному руководителю Московского государственного академического камерного хора Владимиру Минину. Мировая премьера состоялась 13 октября 2018 года в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

«Отличительная черта его хора — это редкостная интонационная точность, строй, — отмечал Эдуард Артемьев. — Я — человек, воспитанный в студиях, и меня это настолько испортило, что на концертах я слышу все неточности. Хор Минина держит строй невероятно! Начинают в тональности и заканчивают в ней же. В a capella это редкий случай — многие хоры «съезжают» или завышают. Свиридов «дошел» до меня только после того, как я услышал «Поэму памяти Сергея Есенина» и одну из кантат в исполнении мининцев. Кажется, это была запись юбилейного концерта. Их исполнение захватило!»

Созданная для солистов, рок-группы, хора, органа и симфонического оркестра, месса Артемьева — впечатляющий симбиоз классики с рок-музыкой, сочинение редкой красоты, духовной силы, мастерства.

Опыты со звуком Артемьев проводил в Московской экспериментальной студии электронной музыки ещё в конце 1960-х. По словам композитора, смешивать «живые» (оркестровые) и «неживые» синтезаторные звуки он начал еще до того, как эта практика укрепилась в Голливуде, где Артемьев проработал несколько лет. «Для меня недостаточно написать мессу только для хора, как это делали церковные композиторы Архангельский, Кастальский. Синтезатор — величайшая машина. Я считаю, что у этого инструмента возможностей больше, чем у струнных. И я учитываю, что «Девять шагов к Преображению» будет играться «вживую» — под руку дирижера», — сказал композитор в одном из интервью накануне мировой премьеры.

С 2018 года произведение Артемьева неоднократно исполнялось в разных городах России — и везде с аншлагом и овациями.

Екатерина Артемьева и Андрей Лефлер

В самарской премьере участвовали несколько исполнителей мировой премьеры: Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина); рок-певец, солист театра «Градский Холл», финалист телепроекта «Голос» Андрей Лефлер; Алексей Заволокин (бас-гитара), Виталий Кись (электрогитара), Марианна Высоцкая (орган). В исполнении сочинения приняла участие внучка композитора Екатерина Артемьева (сопрано).

Сын Эдуарда Артемьева, композитор и продюсер Артемий Артемьев сказал перед концертом: «Обычно реквием заканчивается трагедией, а здесь последняя часть — величественный, полный радости Sanctus. Эдуард Николаевич мечтал о мистерии, и сегодня все мы можем к ней прикоснуться».

В концерте также участвовали: Хор «Solaris» Самарского института культуры (руководитель — Елена Юнек), Детский хор «Гармония» ДМШ №5 имени П.И. Чайковского (руководитель — Екатерина Попова); Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — Денис Власенко).

Тимофей Гольберг

После премьеры публика долго не отпускала со сцены артистов и дирижера концерта, художественного руководителя Московского государственного академического камерного хора Тимофея Гольберга. По мнению слушателей со стажем, это был один из лучших концертов в Филармонии за последние пятнадцать лет.

Исполнение мессы Девять шагов к Преображению» состоялось в рамках V Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Самарскую премьеру фестиваль посвятил президенту Московского государственного академического камерного хора Владимиру Минину.

Фото – Юрий СТРЕЛЕЦ