Определены победители третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором KION, Okko, PREMIER, START, Wink, Иви, Кинопоиск представили свои главные сериальные и кинопремьеры будущего сезона. Церемония закрытия прошла в форме «бракосочетания между зрителем и контентом, нашедшими друг друга в этом огромном бушующем мире», и завершилась традиционным бросанием букета невесты.

Актриса Анна Слю объявила «Героя Нового сезона». Победителем в номинации стал Евгений Цыганов за роль в сериале «Первый номер» (режиссер Клим Козинский, KION). Звание «Героиня Нового сезона» получила Саша Бортич («Между нами химия», режиссер Карина Чувикова, Wink). Приз актрисе вручил Егор Корешков. «Лучшим фильмом» признан проект «Где наши деньги?» (режиссер Владимир Зинкевич, Кинопоиск). Приз победителям вручила Елена Лядова. Владимир Вдовиченков назвал победителя в номинации «Самый ожидаемый сериал». Им стал «Аутсорс» (режиссер Душан Глигоров, Okko).

Победителя в номинации «Открытие Нового сезона» выбирали члены Попечительского совета – «родители и свидетели молодоженов»: креативный директор KION Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, генеральный продюсер PREMIER Давид Кочаров, представитель Кинопоиска и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, директор и продюсер фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Полина Зуева, а также директор по контенту Wink, председатель Попечительского совета фестиваля в 2024 году Александр Косарим. «Открытием Нового сезона» стала режиссер Карина Чувикова («Между нами химия», Wink). Специальным призом фестиваля за прорыв в индустрии отмечен сериал «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова (START).

В завершение церемонии Попечительский совет объявил о проекте, который будет реализован сразу всеми онлайн-кинотеатрами – участниками фестиваля и станет фильмом открытия четвертого «Нового сезона». Это будет документальный проект «Брат навсегда», приуроченный к 25-летию картины Алексея Балабанова «Брат 2», над которым будут работать наследники создателей Григорий Сельянов, Петр Балабанов и Александр Бодров. Также директор и продюсер фестиваля Полина Зуева анонсировала новую номинацию «Лучший дженерик» и призвала маркетинг-отделы платформ «готовиться к соревнованию».

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Новый сезон» для АртМосковии