МИНИН-ХОР ВЫСТУПИЛ В ПОВОЛЖЬЕ

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) завершил гастроли в Поволжье. На сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова в исполнении Минин-хора прозвучала Messa di Gloria Дж. Пуччини.

Сочинение для тенора, баритона, хора и оркестра — дипломная работа молодого композитора в Консерватории Лукки (1880). По форме она представляет собой полную мессу, но далека от ортодоксальности.

«Сам дух сочинения вызывает ассоциации скорее с театральной, чем с церковной музыкой. Пуччини писал его в двадцатилетнем возрасте. Оно проникнуто духом весны и доступно всем, в нем есть зерна тем самых известных его опер. Можно сказать, что Пуччини рос на этом сочинении как композитор, а музыкальный материал этой мессы стал первоисточником его дальнейших оперных шедевров. Когда слушаешь Messa di Gloria, кажется, будто эта музыка тебе уже знакома. Думаю, многие слушатели стали свидетелями этого слухового впечатления впервые. Это произведение необычайной красоты, его можно воспринимать с широко отрытым сердцем, даже не особо углубляясь в латинский текст утреннего католического богослужения. Эта музыка сразу ложится на сердце даже при первом прослушивании. Благодаря естественности и песенности музыкального языка, мне кажется, она понятна абсолютно каждому, вне зависимости от того, в какой стране он рос», – рассказывает художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Партнером Минин-хора стал Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и дирижера, лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Андрея Данилова. Солисты — артисты Московского государственного академического камерного хора Олег Куликов (тенор), Иван Щербатых (баритон, бас).

«Работа с таким замечательным коллективом с мировым именем — Хором Минина протекала интересно и творчески. Репетиции и концерт прошли с большим воодушевлением. Мы знаем Пуччини как великого оперного композитора. Его произведение — очень искреннее, теплое, человечное, оно часто звучит в Европе, во всем мире, прежде всего, в Италии. Но и в России в последнее время оно завоевало своих почитателей. Мне кажется, эта музыка нам очень близка, потому что, как и другие произведения Пуччини, она идет от самого сердца. И здесь всегда можно найти что-то свое, близкое своему внутреннему мироощущению. Конечно, как и подобает композитору-веристу, Пуччини дает здесь широкий спектр ярких эмоций. Я думаю, что это всегда интересно и публике, и исполнителям. Preludio Sinfonico — тоже раннее произведение Пуччини, под опусом 1. И многие темы этой «Симфонической прелюдии» мы тоже слышим в его операх. И Месса, и прелюдия по духу очень близки, и мне кажется, было логичным соединить их в концерте», — отметил дирижер программы Андрей Данилов.

Выступление Минин-хора и УГАСО «Губернаторский» открыло цикл концертов Ленинского мемориала «Вечера в театре».

«Каждое выступление Московского государственного академического камерного хора, созданного Народным артистом СССР Владимиром Мининым, — это событие в музыкальной жизни региона. Творческий тандем Ульяновского академического симфонического оркестра и прославленного коллектива подарил слушателям праздник музыки и целую гамму эмоций и впечатлений, исполнив сочинение одного из крупнейших итальянских оперных композиторов. Наполненная оптимизмом, внутренней энергией и жизнелюбием, Messa di Gloria Пуччини впервые прозвучала в Ульяновске. Благодаря поддержке Московской государственной академической филармонии и программе «Всероссийские филармонические сезоны» Министерства культуры РФ, ульяновцы имеют возможность услышать именитых исполнителей и произведения, составляющие золотой фонд отечественного и мирового музыкального искусства», — отметила директор и художественный руководитель Ленинского мемориала Лидия Ларина.

На гастрольной карте Минин-хора в 51-м концертном сезоне уже есть Ярославль, Белгород, Владимир, Челябинск, Снежинск, Самара, Тольятти, Ульяновск. Завершающая гастрольная поездка в юбилейном для коллектива 2022 году состоится в Рыбинск (9-10 декабря), где в рамках Международного хорового фестиваля имени Владислава Соколова Минин-хор исполнит музыку Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Сергея Рахманинова, а также народные песни.

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