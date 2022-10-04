Комедийный сериал «Нина» представят на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER

В онлайн-кинотеатре PREMIER доступны первые две серии комедийного сериала «Нина», эфирная премьера которых состоялась 3 октября на телеканале ТНТ.

В главной роли — Виктория Исакова. Ее героиня – женщина, которая в одночасье лишилась комфортной жизни и вынуждена отстраивать ее заново, попутно знакомясь с самой собой и заботясь о своей необычной семье.

Нина жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский), который не только воспитывал их общую с Ниной дочку, но и двух ее детей от других браков. А кроме того, он помогал деньгами бывшим мужьям Нины – горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов). Нежная и трогательная Нина была счастлива в своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя уходит от нее к любовнице (Юлия Хлынина) и лишает ее содержания, стала для героини шокирующей. Ей вместе с детьми и мужьями приходится поселиться в обычной панельке, впервые за долгие годы прокатиться в общественном транспорте и понять, что теперь ей предстоит искать свое место в этом мире, опираясь только на себя. Для Нины это сложная задача, но она не боится казаться слабой, и в этом фишка новой героини Жоры Крыжовникова.

Сериал «Нина» в комедийной форме рассказывает о серьезных вещах — поиска себя в зрелом возрасте, встрече с реальностью, а также о том, как не расклеиться после развода и начать жить самостоятельно.

Действие сериала происходит в Нижнем Новгороде, и это важный момент. Костя – не владелец газет и пароходов, а Нина – не жена олигарха, и вместе они переживают историю, которая будет близка и понятна широкой аудитории россиян.

Фото — ТНТ

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