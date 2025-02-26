Радары любви в новом клипе Юлии Михальчик

Неразделённая любовь в эстетике цифровых технологий – тема нового клипа Юлии Михальчик. Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова впервые прозвучала в августе 2024 г. на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Сценография номера, в котором, подобно утренней звезде, певица спускается на сцену, определяет загадочную драматургию фильма, его необычную художественную выразительность.

«Талантливые, яркие строфы поэтически рассказывают о сложных чувствах и глубоких переживаниях. Только любовь может помочь пройти тяжелые времена, – рассказывает Юлия Михальчик. – Съёмки клипа – это большой труд, но мы старались на пять с плюсом. Надеюсь, получим в итоге великолепное видео, и зритель по достоинству оценит нашу работу».

Режиссёру Александру Дмитренко удалось раскрыть сложную метафору стихотворения. Влюблённые души режиссёр сравнивает то с горящим силуэтом на экране тепловизора, то с антенной космической связи. Героиня принимает и отдаёт энергию своих чувств, она одинока во Вселенной. Во многих кадрах клипа певица также находится одна, за исключением взаимодействия с балетом. По замыслу режиссёра, хореография передаёт пульсацию на детекторе радара.

«В клипе применяется несколько эффектных приёмов. Возможно, зритель не сразу будет понимать происходящее в кадре. Это позволит вовлечь и удивить аудиторию, – говорит режиссёр Александр Дмитренко. – Надеюсь, нашей команде удалось передать впечатления от стихов, музыки, игры артиста. Работать с Юлией на площадке – просто супер. Она, бесспорно, состоявшийся профессионал».

Видео «Любовь-сирота» – эстетически выдержанная работа. Все клипы Юлии Михальчик можно назвать стилистически безупречными. И в этом, конечно, заслуга автора стихотворения – поэта Михаила Гуцериева, своим творчеством определившего драматургию исполнителя.

В соавторстве с поэтом созданы песни «Любовь – упрямый сердцеед», «Снова и снова», «Девушка простая», которые стали визитной карточкой артистки. От одной работы к другой прослеживается рост мастерства и трансформация сценического образа: от милой наивной красотки до таинственной и благородной звезды. Сочетание вкуса, артистизма и сильного вокала делают Юлию Михальчик одной из жемчужин нашей эстрады.