«Снег кружится»: премьера песни в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы»

Зима ещё только подступает, а в воздухе уже слышится тот самый знакомый хруст — предвестник момента, когда сердце автоматически переключается в режим «чудеса близко». 28 ноября Инна Маликова и группа «Новые Самоцветы» дарят слушателям именно такое ощущение — новое, нежное и бережное прочтение легендарной песни «Снег кружится».

Эта композиция — как открытка из времени, когда кассеты перематывали карандашом, а музыка рождалась из искреннего вдохновения. Созданная в 1978 году (хотя кое-где всплывает и 1981-й — тайна, покрытая пуховым снегом), она появилась благодаря художественному руководителю ВИА «Пламя» Сергею Березину. Он буквально слушал, как падает снег, — и передавал его в ритме, в дыхании самой мелодии.

Текст песне подарила Лидия Козлова — супруга поэта Михаила Танича. Забрав кассету “на пару дней”, она так вдохновилась мелодией, что, не дождавшись времени Танича, написала слова сама. Интуитивно, честно, будто бы шёпотом разговаривая с зимой.

Когда группа «Пламя» прекратила концертную деятельность, песня не исчезла — наоборот, разлетелась по стране и десятилетиям. Её пели мастера эстрады и каждый раз — другое настроение, но тот же узнаваемый морозный свет.

Сегодня «Новые Самоцветы» создают своё — деликатное, уважительное, почти хрустальное — переосмысление песни. В нём сохранено всё, за что миллионы людей по-прежнему ассоциируют «Снег кружится» с зимой, ожиданием чуда и уютной ностальгией. Но есть и новое дыхание — светлое, современное, будто зима делает селфи в будущее.

С искренней благодарностью правообладателям — и с огромной теплотой ко всем, кто хранит эту песню в своём личном декабре.

«Снег кружится» — снова с нами. И снова о главном.