1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Снег кружится»: премьера песни в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы»

«Снег кружится»: премьера песни в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы»

инна маликова новые самоцветы

Зима ещё только подступает, а в воздухе уже слышится тот самый знакомый хруст — предвестник момента, когда сердце автоматически переключается в режим «чудеса близко». 28 ноября Инна Маликова и группа «Новые Самоцветы» дарят слушателям именно такое ощущение — новое, нежное и бережное прочтение легендарной песни «Снег кружится».

Эта композиция — как открытка из времени, когда кассеты перематывали карандашом, а музыка рождалась из искреннего вдохновения. Созданная в 1978 году (хотя кое-где всплывает и 1981-й — тайна, покрытая пуховым снегом), она появилась благодаря художественному руководителю ВИА «Пламя» Сергею Березину. Он буквально слушал, как падает снег, — и передавал его в ритме, в дыхании самой мелодии.

Текст песне подарила Лидия Козлова — супруга поэта Михаила Танича. Забрав кассету “на пару дней”, она так вдохновилась мелодией, что, не дождавшись времени Танича, написала слова сама. Интуитивно, честно, будто бы шёпотом разговаривая с зимой.

Когда группа «Пламя» прекратила концертную деятельность, песня не исчезла — наоборот, разлетелась по стране и десятилетиям. Её пели мастера эстрады и каждый раз — другое настроение, но тот же узнаваемый морозный свет.

Сегодня «Новые Самоцветы» создают своё — деликатное, уважительное, почти хрустальное — переосмысление песни. В нём сохранено всё, за что миллионы людей по-прежнему ассоциируют «Снег кружится» с зимой, ожиданием чуда и уютной ностальгией. Но есть и новое дыхание — светлое, современное, будто зима делает селфи в будущее.

С искренней благодарностью правообладателям — и с огромной теплотой ко всем, кто хранит эту песню в своём личном декабре.

«Снег кружится» — снова с нами. И снова о главном.

