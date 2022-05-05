Политехнический музей приглашает на «Интеллектуальную среду» о культуре Индии

Политехнический музей предлагает посетить очередную встречу в рамках проекта «Интеллектуальная среда». Увлекательные лекции о значимых открытиях в истории, культуре и науке проходят в Community Moscow два раза в месяц. Новая встреча состоится 11 мая в 20:00 и будет посвящена культуре Индии, в том числе романтике и мистике в средневековой поэзии. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В этот раз гости «Интеллектуальной среды» встретятся с индологом и специалистом по средневековой поэзии Максимом Демченко. Кандидат культурологии, доцент Московского государственного лингвистического университета, научный сотрудник ИЭА РАН расскажет об идеальных и таинственных романтических историях, нашедших отражение в индийской культуре.

Отношения самых известных в Индии пар — Радхи и Кришны, Ситы и Рамы — выходят за рамки повседневных представлений о любви. Боги и герои эпоса являются носителями глубинных смыслов и предметом мистического созерцания, не теряющего актуальность по прошествии многих лет. На встрече гости вместе с индологом погрузятся в красоту средневековой поэзии Индии и попытаются разгадать её скрытые смыслы.

Лекция будет сопровождаться показом материалов из экспедиции Максима Демченко в древнеиндийский город Айодхью — место встречи Ситы и Рамы. После лекции гости смогут задать любые вопросы, в том числе и об особенностях перевода индийских стихов. Максим Демченко — автор антологии «Пушп-ватика. Цветущий сад поэзии». Некоторые вошедшие в него произведения были впервые переведены на русский язык именно лектором «Интеллектуальной среды».

Начало встречи в 20:00, сбор гостей с 19:30. Участие бесплатное для всех желающих, необходима регистрация по ссылке. Рекомендуемый возраст: 16+

Серия лекций «Интеллектуальная среда» проводится в партнёрстве с проектом Community Moscow по адресу Космодамианская наб., 2. Первый сезон посвящён путешествиям во времени и пространстве, знакомству с самобытными культурами и цивилизациями прошлого: от Египта и Месопотамии, Древнего Рима и Греции до Японии, Китая и государств инков, ацтеков и майя. Гости встретятся с историками культуры и узнают об особенностях политического устройства государств, значимых идеях, технологических инновациях и повседневности.

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