9 Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow в Переделкино принёс €75 000!

Насладиться 5 июня 2022 года душевной атмосферой писательских дач Переделкина многие гости решили всей семьей, приезжая на аукцион с детьми. Специально для самых маленьких гостей команда проекта Lunar подготовила творческую программу: пока патроны Фонда Cosmoscow играли в пинг-понг на свежем воздухе и делали памятные кадры в космических интерьерах комплекса Lunar, юные визионеры под чутким руководством режиссера Инны Ваксенбург подготовили спектакль в стиле пластического театра по мотивам произведения Дона Нигро «Дуэт леммингов». В основу постановки легла идея удивительных путешествий и прорывных открытий, что отражает инновационность нового жилого комплекcа Lunar от Hutton Development в Гагаринском районе. Герои пьесы как настоящие первооткрыватели отправились в космическое пространство, чтобы преодолеть страх перед неизвестностью и задуматься о вечном – узнать, как сделать мир лучше, о чем когда-то размышляли жители городка писателей. После премьеры спектакля и бурных оваций творческие энтузиасты отправились гулять с биологом, изучая флору и фауну Переделкино.

Продажи по результатам аукциона составили более €75 000.

Вырученные средства будут распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых художественных работ, закупку в коллекции российских музеев и организацию образовательных программ), а также студией «Новые городские художники», которая поддерживает художников с особой ментальностью.

Самым дорогим лотом аукциона стала работа Кирилла Манчунского «9 окурков и ромашка», которая была продана за €9 0 Другими фаворитами благотворительного аукциона стали произведения Андрея Шкарина и Марии Ефимовой (€8 000), Влада Кулькова (€7 000) и Олега Фролова (€6 000). Работа Валерия Чтака – «Художника года» Cosmoscow 2022 – ушла с торгов за €3 000.

Специальный двойной лот-проект «Танец и современное искусство» от Diana Vishneva Foundation и фестиваля современной хореографии Context, состоящий из двух короткометражных фильмов «Место действия» и «Неравные окончания» в жанре кинотанец, был продан за €4 500 Эти средства пойдут на реализацию спектакля в сентябре, приуроченного к 10-летию ярмарки Cosmoscow и 10-летию фестиваля Context в 2022 году.

Авторы проекта – хореографы Ольга Тимошенко, Алексей Нарутто и Илья Манылов – вдохновились творчеством «Художника года» Cosmoscow 2022 Валерия Чтака, в каждом из фильмов они двигаются от брутальности и замкнутости через иронию к искренности и честности, исследуя принципы повторов художника, его работу со слоями. Картины художника были использованы в этом междисциплинарном проекте в качестве «танцевальных партитур». Музыку к видео-работе «Неравные окончания» написал сам Валерий Чтак.

Другой специальный лот благотворительного аукциона был предоставлен студией «Новые городские художники», в пользу которой направляется часть собранных средств. Работа одного из резидентов студии – загадочной художницы Zoika, которую называют современным Баскиа, ушла с молотка за €3 500 Художница не умеет читать, но работает с текстом – не пишет слова, а рисует их. Zoika изолирована от мира и работает над своими картинами в специальных условиях, которые создают для нее в студии «Новых городских художников».

Завершающим аккордом аукциона стал специальный лот от Переделкино: проживание в Литературной гостинице с персональными экскурсиями по поселку писателей и участием в творческих событиях резиденции – открытых читках и встречах Дома творчества. Лот был продан за €1 000. Средства пойдут на оплату резиденции и материалов для скульпторов, которые будут жить и работать в Переделкине. Отбором скульпторов занимается Музей современного искусства «Гараж».

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