Фестиваль «Новое Прочтение. Классика на все времена» стартует в музее-театре «Булгаковский Дом»

Выставка-инсталляция, открытые читки со звездами театра и кино, иммерсивный спектакль-променад – все это ждет зрителей в музее-театре «Булгаковский Дом», где стартует фестиваль-лаборатория «Новое Прочтение. Классика на все времена». Возрождение интереса к классической литературе, поиск новых актуальных кодов и смыслов, поиск параллелей между современными вопросами, которые ставит жизнь и ответами, которые находятся в литературных произведениях, актуализирование тем и сюжетов – это отразит фестиваль и погрузит зрителей в творчество легендарного писателя Михаила Булгакова.

«Фестиваль начнется в стенах дома Михаила Булгакова, и это станет стартом ежегодной традиции: мы коснемся творчества Достоевского, Лермонтова, Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Проект охватывает не только жителей столицы, но и будет встречен в городах, которые неразрывно связаны с творчеством выдающихся писателей и поэтов: Санкт Петербург, Пятигорск, Ясная поляна, Орел и других. Первый Фестиваль-лаборатория «Новое Прочтение. Классика на все времена» проходит под именем Михаила Булгакова, произведения которого в Москве в 2022 году празднуют столетие», — рассказывает Ольга Мунтян, автор идеи фестиваля, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры».

В фестивале уже задействованы 80 студентов из разных вузов. Их ждут мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с актерами и режиссерами. Основная цель – продвижение литературного наследия среди молодежи и возрождение интереса к классической литературе. В рамках фестиваля пройдет театральная лаборатория — результатом станут спектакли-читки, а также постановка с профессиональным режиссером иммерсивного спектакля-променада, который будет перемещаться внутри музея-театра «Булгаковский дом». В рамках дизайн лаборатории займутся творчеством две группы под руководством преподавателя МГХПА им. Строганова, арт-директора дизайн-студии и арт-школы «Старлинг» — Ольги Айкан. По итогам занятий, связанных с визуализацией текста и исследования воздействия дизайна на восприятие текста, студенты создадут арт-объекты выставки «Булгаков. Рукописи не горят», а также дизайн-декорации для спектаклей театральной лаборатории проекта. Участниками этого направления фестиваля стали будущие журналисты из Московского университета имени А.С. Грибоедова.

Наставниками для всех направлений лабораторий станут: народный артист РФ Владимир Александрович Стеклов, театральный деятель, художественный руководитель театральной лаборатории, режиссер и сценарист Сергей Эдуардович Алдонин. Кроме того, гостям музея-театра «Булгаковский Дом» будет презентована выставка-инсталляция, созданная участниками дизайн-лаборатории. Проекты, представленные в лабораториях, будут адаптированы и показаны широкому кругу зрителей.

«В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству. Специально для спектаклей будут созданы реквизит и элементы костюмов. Так молодежь получит возможность выступить на одной сцене с именитыми артистами, перенять у них бесценный опыт и встретиться со зрителем. Произведение мы вместе с участниками выберем на первой встрече. Творчество Булгакова затрагивает глубоко нравственные проблемы — смысл жизни, взаимоотношение человека и общества, что особенно актуально в настоящее время. Михаил Афанасьевич был неотрывно связан с Москвой, его творчество стало частью культурного достояния России и Москвы», — делится Сергей Алдонин — актер, сценарист и режиссер, художественный руководитель театральной лаборатории.

«Несмотря на то, что Булгаков один из самых читаемых писателей, с произведениями автора россияне знакомы очень поверхностно. Также для проекта крайне важна связь человека и места. Булгаков неразрывно связан с Москвой и, считая ее местом силы, написал одно из самых значимых произведений для Москвы. Его произведения стали частью культурного кода многих москвичей и россиян. Поэтому местом проведения первого Фестиваля-лаборатории «Новое Прочтение. Классика на все времена», посвященной творчеству М. Булгакова, станет город Москва. Булгаков — один из знаковых символов русской литературы», — рассказывает Наталья Склярова — куратор творческой лаборатории «Прочтение», исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом», член Союза Театральных Деятелей РФ, член международного союза музеев.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Презентация выставки-инсталляции и показ спектакля-читки назначены на 30 июня, а первую премьеру иммерсивного спектакля-променада зрители посетят в июле.

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