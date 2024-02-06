Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет издание, посвященное творчеству выдающегося архитектора-реставратора и исследователя русского деревянного зодчества Александра Викторовича Ополовникова (1911-1994), приуроченное к 110-летию со дня его рождения. «А.В. Ополовников. Реставратор русского деревянного зодчества» – это первая за долгие годы масштабная публикация графических работ и фотографий самого архитектора из архива музея, а также из личных собраний его наследников, коллег, учеников.

Книга является продолжением выставки, которая проходила в Музее архитектуры им. А.В. Щусева в декабре 2022 – феврале 2023 годов. Цель издания – рассказать о личности А.В. Ополовникова и его значимой роли в деле спасения архитектурного наследия. Его деятельность, начавшаяся после Великой Отечественной войны и продолжавшаяся до 1993 года, включала в себя изучение, реставрацию, борьбу за сохранение памятников. Архитектор не только отреставрировал большое количество построек, что спасло их от неминуемого разрушения, но также восстановил общественный и научный интерес к деревянному зодчеству в советское время. При непосредственном участии А.В. Ополовникова был создан Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», в подготовке экспозиции и реставрации памятников которого архитектор сам принимал участие.

Издание состоит из двух частей. В первом блоке собраны тексты об А.В. Ополовникове, приведены биографические сведения, редкие документы и фотографии. Центральное место занимает статья, подготовленная его учеником и сподвижником И.Н. Шургиным, которая раскрывает образ А.В. Ополовникова как архитектора, реставратора и исследователя, а также освещает его ключевые работы, эволюцию методов и взглядов. В книгу также вошли воспоминания коллег и родственников реставратора: Е.А. Ополовниковой, В.А. Цыганова, М.И. Мильчика, В.А. Гущиной, С.В. Ямщикова. Эти мемориальные очерки, написанные как несколько десятилетий назад, так и специально для этого издания, рассказывают о личности и профессиональной деятельности А.В. Ополовникова, характеризуют его как человека, бесконечно преданного своему делу.

Вторая часть книги представляет наследие архитектора, отраженное в его графике, фотографиях и текстах. В качестве пояснительных текстов к тематическим разделам в издании представлены выдержки из публикаций самого А.В. Ополовникова, которые демонстрируют его авторский подход, слог и трепетное поэтическое отношение к предмету исследования.

Более 100 иллюстраций из собраний Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», наследников мастера показывают А.В. Ополовникова не только как архитектора, но и как художника, автора графических листов, отличающихся редким профессионализмом и изяществом.

Материалы исследования дают возможность на новом этапе осмысления наследия архитектора говорить о его взглядах и подходах к изучению памятников и принципах их реставрации. Часть изображений публикуются впервые.

Издание призвано представить творчество А.В. Ополовникова широкому кругу читателей, интересующихся деревянной архитектурой России. Книга подготовлена сотрудниками Музея архитектуры им. А.В. Щусева – Анатолием Оксенюком, заместителем директора по научной работе, и Юлией Ратомской, ученым секретарем, при участии наследников и учеников А.В. Ополовникова.

Издательский проект реализуется благодаря поддержке Ассоциации деревянного домостроения, оказавшей большую помощь в объединении неравнодушных людей и компаний, вложивших средства в верстку и печать книги. Музей архитектуры выражает огромную благодарность Ассоциации и компаниям-партнерам: Норвекс АРТ, Город-лес, FARBRAUM, Knauf Insulаtion, Starkwood, Нархозстрой, а также специальному партнеру – BURO ALL DESIGN.