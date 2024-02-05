«Хозяин дома», «Город для тебя», «Непотерянный край» — современные романы-метафоры Юниора Мирного

Юниор Мирный – писатель надежды, тот, кого многие ждали – не по ежегодным результатам официальных списков премий и наград, но искали по велению читательской души среди многих-многих современных книг.

И патор книг Юниор Мирный, наследуя традициям классиков литературы, задает направление для ищущих душ. Три романа «Хозяин дома», «Город для тебя» и «Непотерянный край» построены по восходящей линии духовного развития: от обретения Высшего «Я» до понимания своего предназначения в мире и созидания на благо планеты – как общего дома для всех нас. Все три книги – метафоры, и за внешним сюжетом (будь то детектив или фантасмагория) подразумевается трансформация внутреннего мира самого читателя, – если, конечно, он к этому стремится.

«Хозяин дома» – герметичный остросюжетный роман, где внутри гостиницы (бывшего жилого дома) выстраиваются сложные отношения между героями на фоне частых и подозрительных поджогов.

Сам дом в романе олицетворяет внутренний мир человека, а персонажи – силы, действующие в человеческой психике. У каждого из основных персонажей есть свой искуситель – антигерой, побуждающий предаваться порокам. А ещё главным героям предстоит найти и освободить одного из ключевых персонажей – что и является основной загадкой данного произведения.

Забегая вперед: большинство персонажей Юниора Мирного переходят из романа в роман, меняясь и изменяя свою судьбу, а многие имена говорящие, например, Обидина или Чернобродов. Кто-то находит себя на пути к Свету: как Анна Обидина, ставшая позже Сердцевой (что значит простить и принять), а кто-то из охранника и надзирателя превращается в «чёрного человека», как Чернобродов (старающегося истребить каждого, кто способен любить).

Еще одна черта, объединяющая книги Юниора Мирного – умелое и уместное цитирование творчества других писателей – искателей Истины. Рерихи, Пётр Успенский, Сент-Экзюпери... Фрагменты мудрости позволяют открывать для себя скрытые смыслы.

В интеллектуальном детективе «Город для тебя» пространство добрых сил расширяется до размеров города. Иван Звонимиров и его талантливая команда пытаются очистить мегаполис от коррупции, а души людей – от жестокости и самообмана. Но любые перемены, даже к лучшему, ретроградами исконно воспринимаются как нарушение закона...

Следователь Нина Гаранина ведет дело о создании психотронного оружия, способного потрясти устои общества, и ищет создателей этого оружия – Хозяина и Мать. Кто же эти двое? Ответ на это жёсткая, но живая сердцем Гаранина получает далеко не сразу. Ведь очевидность и действительность так часто разнятся. И неслучайно, что Город для Нины открывает подозреваемый в преступлении – писатель Дмитрий Помыслов. Истинный Город постепенно строится Любовью, стирающей противоречия и внутри отдельно взятого человека, и внутри целого общества.

И если у Дмитрия, как у писателя, фамилия говорящая, то в образе Гараниной легко читается Нина Гогаева, исполнившая главные роли в сериалах «Меч», «Взрыв» и «След», а также сыгравшая немало серьезных ролей в театре.

В романе-фантасмагории «Непотерянный край» прослеживается напряжённая ситуация, сложившаяся уже в современном мире: покрытая тайной трагедия, о которой читатель узнаёт ближе к концу романа. «Большой дом» здесь уже метафора нашего общего дома – Родины как оплота родственных душ. Сотрудница издательства Екатерина Горелова пишет собственную книгу и никак не может уснуть. Часы замерли на отметке 19:39, а Катя собирает финальную строку книги из букв, которые встреча за встречей открывают ей происходящие события и её друзья: писатели Сергей Озеров и Дмитрий Помыслов, школьная учительница Анна Сердцева, психотерапевт Екатерина Опекунцева, музыкант Юрий Успехов, художник Дмитрий Свободин… Но почему каждый раз Кате так тревожно при встрече с ними?

«Непотерянный край» – роман-предостережение для тех, кто потерял веру в любовь и добро. И здесь уже вышеупомянутый Чернобродов предстает тем самым демоническим гостем, разрушающим доверие между людьми: он заставляет сомневаться в самых близких людях. И Катя не способна поначалу этого распознать. А её сомнение в какой-то момент приводит к печальным последствиям.

Так что же в итоге победит – в душе Екатерины, в «Непотерянном крае» и в нашем мире – сомнение или Любовь и вера в добро?

Книги Юниора Мирного отвечают читателю на наболевшие вопросы: что нужно понять о себе, чтобы открыть свое предназначение и научиться жить в мире как с самим собой, так и другими – не похожими на нас – людьми. И ключи к этому – чистая осознанность и Любовь.