Жизнеописание Александра Островского

В ГМИРЛИ имени В.И. Даля прошла презентация книги Ирины Едошиной, посвящённой биографии и творчеству русского драматурга.

«А.Н. Островский. Летопись жизни и творчества: Хроника, документы, свидетельства современников, библиография. 1740— 1860 / Автор-составитель И.А. Едошина» – именно так называется первый том (предполагается издать еще), выпущенный в свет издательством «Время». Событие в русской литературе и русской культуре масштаба серьёзного, важного. Пожалуй, нет другого русского драматурга – бытописателя купечества, а также знатока нравов данного сословия. Он знал про них всё, безусловно, имея собственный большой опыт. И совсем отраден тот факт, что в сегодняшнем дне живут настоящие учёные, увлечённые до самозабвения предметом своего исследования, а Александр Островский заслуживает летописи безоговорочно.

Прежде я ничего, к сожалению, не слышала об Ирине Анатольевне Едошиной – авторе-составителе книги, ведущего научного сотрудника мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково», но я очень люблю творчество Александра Островского и, конечно, не могла пропустить презентацию книги о нашем русском драматурге. Её представление книги – содержательный рассказ и совершенный интерес к жизнеописанию и творчеству Александра Николаевича Островского.

Он – разный. Его биография отчётливее прослеживается в его же драматургии, нежели в дневниковых записях, письмах. Его творчество раскрывается в воспоминаниях современников, друзей, коллег, написанных рецензий на постановки пьес. Театр был его жизнью – Александр Островский очень много сделал для его развития. Конечно, невозможно было обойти и даровитый род драматурга, близких, родственников. Далеко не всё гладко складывалось в семейных отношениях драматурга, в том числе и с его отцом. Островский рано потерял мать и позже мотив сиротства будет далеко не раз и не два появляться в его пьесах, достаточно вспомнить «Без вины виноватых», «Воспитанницу», «Позднюю любовь».

Увековечивание памяти Александра Островского в Москве, Санкт-Петербурге, Кинешме, Костроме – ещё одна тема исследования Ирины Анатольевны. Очень большой объем информации, документов уже обработан (и сколько ещё будет), ибо жизнь и творчество Островского богаты, разнообразны и созвучны времени настолько, что до настоящего времени к его пьесам обращаются режиссёры, исследователи, театроведы, литературная критика. Первый том летописи жизни и творчества русского драматурга, напрямую связанного с национальным театром, – большой труд и большая радость для автора-составителя, в первую очередь, и для всех нас.

Марина АБРАМОВА