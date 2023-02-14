«Aidan.doc» – Okko покажет документальный сериал о жизни и творчестве Айдан Салаховой

15 февраля 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера документального сериала «Aidan.doc», посвященного Айдан Салаховой. Проект создан компанией «BOKOVFACTORY» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Документальное киноисследование состоит из четырёх серий о творческом и личном пути знаменитой художницы. Зрители впервые побывают с Айдан в её доме, в мастерской и на знаменитом мраморном карьере в итальянской Карраре. Главная героиня проекта искренне и откровенно расскажет о победе над раком, профессиональных успехах и неудачах, о сложном переходе от современной живописи к мраморной скульптуре; поведает о своих взаимоотношениях с родителями, возлюбленными, коллегами, друзьями и недоброжелателями.

Своими воспоминаниями и рассказами, связанными с Айдан Салаховой, поделятся важные деятели российского искусства: бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова; президент фонда центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко; ректор МГАХИ им. В. И. Сурикова, народный художник РФ Анатолий Любавин; художница и скульптор Патти Николи; искусствовед, шеф-редактор портала «АртГид» Мария Кравцова; художник, галерист и кинорежиссёр Евгений Митта; художница Александра Вертинская; директор галереи XL Елена Селина. Также в проекте приняли участие телеведущий Андрей Малахов и автор проекта – продюсер, коллекционер Алексей Боков.

«Айдан Салахова — выдающийся художник, который сейчас работает в скульптуре. В трёхмерном объёме она создаёт сильные, глубокие, высококлассные художественные произведения. Причём она мыслит как в категориях изобразительности, так и вне её — что удивительно, когда мы говорим о работе в камне», – Зельфира Трегулова, бывший директор Третьяковской галереи.

«Aidan.doc» – не только биография, но и субъективная психологизированная оценка Айдан Салаховой себя и своего окружения. Пока друзья и коллеги анализируют жизнь и творчество Айдан, она в свою очередь даёт жизненную оценку себе, своему творческому пути и событиям, повлиявшим на ход истории современного искусства в России.

«Айдан умеет создать своё художественное пространство, умеет использовать одиночество как профессиональную часть жизни художника. Своё место, своё пространство и своё время – три составляющих успеха её творчества», – Патти Николи, скульптор.

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