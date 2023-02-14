Премьера короткометражек-блокбастеров «Три добрых дела», «Мужчины не плачут», «Комментатор» и «Быстрые свидания» в START

В онлайн-кинотеатре START состоится премьера короткометражек-блокбастеров «Три добрых дела», «Мужчины не плачут», «Комментатор» и «Быстрые свидания». Все они шли в кинотеатрах с обязательным «предсеансовым обслуживанием» в виде трехчасового голливудского фильма «Аватар» и собрали в сумме почти 940 млн рублей. Быстро став самыми кассовыми короткометражками в истории российского кинопроката, они остались незамеченными большинством зрителей. Онлайн-премьера на START 15 февраля поможет исправить эту несправедливость.

«Три добрых дела»

Короткометражный фильм о доброте, о помощи людям, оказавшимся в тяжелых ситуациях. Главная героиня Вика занимается исключительно своими делами и заботами. На жизненном пути ей встречаются разные люди, которым нужна помощь. Однажды добрая волшебница ставит перед Викой непростую задачу — помочь людям выбраться из затруднительной ситуации. Сможет ли Вика справиться с ее заданием?

Режиссеры: Наталия Водополова, Милана Лебедева

В ролях: Наташа Савчук, Мария Третьякова, Татьяна Жижина, Добрыня Мирра, Ратмир Мирра, Никита Зотов, Настя Солдатенкова, Дмитрий Силаев, Марта Котова, Марина Калиновская.

«Мужчины не плачут»

Драма о мужчине и женщине, которые по-своему переживают смерть сына. Он замкнулся в себе и старается жить как ни в чем не бывало, а она воспринимает это как черствость и равнодушие. Но приход случайной гостьи — бывшей подруги сына — позволил им поговорить и понять друг друга.

Режиссер: Галина Масленникова.

В ролях: Александр Наумов, Светлана Тимофеева-Летуновская, Алина Кириллина.

Продюсер: Галина Масленникова.

«Комментатор»

Офисный сотрудник в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, высказывающего вслух все мысли своего клиента. Авторы фильма задаются вопросом: что было бы, если бы мы могли произносить всё, что нам приходит в голову?

Режиссер: Юлия Трофимова.

В ролях: Кайл Уолтерс, Джейсон Тобиас, Джон Мейси, Грейс Босли, Роберт Бриско Эванс, Джонни Дей, Альберто Мартинес, Сергей Штерн.

«Быстрые свидания»

Комедия о скромном айтишнике и художнице надгробных портретов, ищущих свою любовь на вечере быстрых свиданий.

Режиссер: Максим Капля.

В ролях: Александр Хотенов, Марианна Васильева, Павел Кобылянский, Кристина Русанова, Филипп Зайцев, Алёна Исидорова.

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