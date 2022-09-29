ВСЕЛЕННАЯ GM: НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ

28 сентября ознаменовано рождением новой музыкальной Вселенной GM. Сюрреалистический мир, магические артефакты связаны стихами поэта Михаила Гуцериева и музыкой соавтора этой вселенной — автора идеи, композитора и продюсера проекта DARIS (Дарьи Кузнецовой). Релиз песни «Покажу паранойю» состоялся 23 сентября.

Вселенная GM состоит из короткометражек, связанных историей одного медальона. Его девиз: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из героев он помогает достичь желанных целей, но за это приходится платить. Популярным артистам российского шоу-бизнеса предстоит вступить в беспощадную гонку за магическим артефактом.

Представляем вам первую серию саги Вселенной GM — «Покажу паранойю». Главным героем киноклипа и исполнителем песни стал TSOY (Анатолий Цой). В его руках оказывается медальон со странной гравировкой: артефакт, открывающий все двери для своего владельца.

«Практически все трюки в клипе я исполняю сам — это очень ответственно: во время репетиции драки на съёмочной площадке я сломал два пальца на руке, и было очень холодно — искусство требует жертв! Декорации и само действие переносят тебя на другую планету. Надеюсь, что эта атмосфера передастся и зрителям!» — поделился эмоциями от работы TSOY (Анатолий Цой).

Паранойю!

Покажу тебе паранойю,

Ты не сможешь любить других,

Я любовь измеряю болью.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Основной локацией стало одно из старейших машиностроительных предприятий Российской Империи и современной России — Кировский завод.

Главную женскую роль в клипе «Покажу паранойю» исполнила одна из ведущих актрис российского кинематографа Виктория Агалакова.

«Я в восторге от съёмочного процесса и самой композиции, которая легла в основу этой истории. Зрителя ожидает много экшена. А финал клипа окажется весьма непредсказуемым», — поделилась впечатлениями о работе Виктория Агалакова.

С 28 сентября смотрите клип на песню «Покажу паранойю» в исполнении TSOY (Анатолия Цоя) на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Песня «Покажу паранойю» доступна на всех цифровых площадках.

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