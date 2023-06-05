Академики РАХ приняли участие в итоговых мероприятиях Международной премии «Золотой шар»

3 июня 2023 года в МВК РАХ Галерее искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 19) прошли итоговые мероприятия Международной премии «Золотой шар»: выставка лучших детских работ, церемония награждения победителей конкурсных программ, интерактивная программа и мастер-классы для талантливых детей, юбилейный X благотворительный гала-концерт «Творец в каждом из нас!», приуроченные ко Дню защиты детей.

Праздник был организован для детей и молодежи с непростой судьбой, - детей с ОВЗ и инвалидов, многодетных семей из 22 регионов России, ставших победителями премии «Золотой шар» Фонда «Возрождение и Надежда». Фонд создает условия талантливым детям для творческого старта, даёт продемонстрировать свои возможности и достижения широкой публике на грандиозной площадке зала «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, выступить вместе с известными деятелями культуры и искусства, что на протяжении всех лет позволяет каждому участнику почувствовать значимость своего творчества, укрепить веру в свои способности и получить адресную помощь в дальнейшем творческом и профессиональном пути. Ежегодно в программах Фонда принимают участие более 600 человек.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения участников и победителей конкурсных программ Международной премии «Золотой шар», в которой принял участие Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели.

Академик Российской академии художеств Игорь Алексеевич Смирнов провел мастер-класс для подопечных Фонда «Возрождение и Надежда». Художник поделился с участниками своим профессиональным опытом, рассказал о приемах и этапах создания графических и живописных произведений.

Мероприятие проводится при организационной и информационной поддержке: Государственной Думы РФ, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Московской городской Думы, Правительства города Москвы, Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета Муфтиев России и Духовного Управления мусульман РФ, Союза журналистов Москвы, ДОСААФ России, Храма Христа Спасителя и других организаций.

Фото – Виктор БЕРЁЗКИН, РАХ

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