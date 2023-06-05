В Москве завершился IV Международный Детский конгресс

Поддержка талантливых детей, как на региональном, так и на международном уровне уже не первый год – флагман проекта. В этом году музыкальные, театральные, литературно-сценарные способности продемонстрировали юные представители России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Джибути, Китая.

На протяжении трех дней, с 1 по 3 июня, в Фольклорном центре «Москва» проходили репетиции спектакля, посвященного созданию новой социальной сети. Сценарий, режиссерская постановка, создание костюмов и декораций – всё было в руках ребят (конечно, при умелой и своевременной помощи наставников). Все участники с поставленной задачей справились. Спектакль получился не только ярким, светлым, но и не без учета информации для дальнейшей работы и размышлений.

В эпоху бурно развивающегося научно-технического прогресса, интернета, Искусственного интеллекта все новшества могут принести как пользу, так и вред. Отрадно, что современное поколение это понимает. Будем надеяться, что подрастающим поколениям удастся использовать новые возможности современных технологий, но и не откажутся от возможностей, которые предоставляет живое общение. Спектакль – отличный тому пример.

Конгресс состоялся при поддержке: Комиссии по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Факультета искусств Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и Ивановского Государственного Политехнического Университета.

Марина АБРАМОВА

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