На конференции «БиблиоПитер-2022» обсудили вопросы цифровизации искусства

С 6 по 8 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге прошла третья научно-практическая конференция «Буква и Цифра: библиотеки на пути к цифровизации» («БиблиоПитер-2022»). Ее организаторами выступили Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) и Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России).

Мария Платонова, аналитик ГПНТБ России

Третья сессия конференции «Библиотеки в современной информационной и цифровой среде: концепции, технологии, нормативно-правовая база» прошла 7 апреля в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского. С приветствиями выступили научный руководитель ГПНТБ России Яков Леонидович Шрайберг, президент Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л.Н. Толстого Владимир Алексеевич Панин, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зоя Васильевна Чалова и генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Валерьевич Дуда (в онлайн-формате).

В рамках третьей сессии прозвучали доклады научного руководителя ГПНТБ России Якова Леонидовича Шрайберга «Электронные библиотеки: прошлое, настоящее, будущее», профессора Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК) Аркадия Васильевича Соколова «Национальный проект “Культура” и книжная культура», Вадима Валерьевича Дуды «Стратегия развития Российской государственной библиотеки».

Генеральный директор ГПНТБ России Александр Сергеевич Карауш выступил с докладом «Рекомендательные сервисы в библиотеках. Современное состояние». Доклад «Блокчейн-технология в библиотеке» представил руководитель научной лаборатории «Цифровые технологии тарифного регулирования» Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, директор Центра развития конкуренции Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) Владимир Николаевич Подопригора. Начальник проектного центра цифровой трансформации Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Александр Иванович Вислый рассказал участникам конференции об экосистеме интеллектуальной собственности для науки, техники и образования.

Во второй день конференции прошел дискуссионный круглый стол на тему «Библиотеки: взаимодействие с обществом, бизнесом и властью», в рамках которого выступили директор департамента ключевых партнерских программ РГБ Кристина Николаевна Наролина и профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Александр Михайлович Мазурицкий.

В продолжение третьей сессии заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности ГПНТБ России Юлия Владимировна Соколова выступила с докладом «Визуальные медиа в деятельности библиотек», Жанна Николаевна Малахова, начальник управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, рассказала о ключевых технологических и экологических решениях для современной библиотеки. Руководитель отдела по работе с контентом ООО «Айбукс» Татьяна Вальерьевна Шайдук выступила с докладом «Роль публичных библиотек в современной культуре самообразования», а директор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия Анастасия Владимировна Бакулина сделала доклад на тему «Библиотечная математика Мордовии». О методах представления истории библиотек в формате обзора библиотечных сайтов рассказала Дарья Сергеевна Мосеева, начальник управления научно-методической и проектной деятельности ГПНТБ России, а Нина Валерьевна Боронина, руководитель межкомплексного проектного офиса «Цифровой трансформации» РГБ, раскрыла тему трансформации культурно-досуговой деятельности научных библиотек в цифровую эпоху.

Ольга Владимировна Миронова, заведующая научно-технической библиотекой Машиностроительного конструкторского бюро «Факел», выступила с докладом «Формирование фонда научно-технической библиотеки предприятия в процессе становления библиотеки нового типа», Виолетта Александровна Гапутина, старший научный сотрудник Московского государственного лингвистического университета, сделала доклад на тему «Трансформация современной лингвосоциосреды: к составлению нового словаря молодежного социолекта». Татьяна Вадимовна Слюсарская, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, выступила с докладом «Поиск нового читателя: реализация партнерских проектов по социализации». Главный библиограф Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко Наталья Михайловна Виденкина рассказала о краеведческих информационных ресурсах своей библиотеки.

О культурно-досуговой деятельности в научно-технических библиотеках рассказала начинающий исследователь, аналитик ГПНТБ России Мария Андреевна Платонова. Она затронула важную сегодня для всех сфер нашей жизни тему цифровизации. Технический прогресс не обошел стороной и библиотеки, повлияв на их внутреннюю жизнь, в том числе культурную. Сегодня библиотеки претендуют на статус самостоятельных культурных междисциплинарных площадок. Так, например, в ГПНТБ России появилось арт-пространство, где проходят художественные выставки. Отдельно стоит отметить, что посетители могут увидеть подлинники картин. На данный момент в библиотеке выставлены работы Бориса Зотова, художника-самоучки, чьи картины не единожды экспонировались здесь еще при его жизни.

«Конференция проводится уже в третий раз, ее основная тема связана с вопросами цифровизации. В этом году специалисты прочитали доклады в четырех библиотеках с разным уровнем оснащенности. Соответственно, если у каждого учреждения он разный, значит, и результаты будут разными. Недавно мы столкнулись с новой задачей: как сочетать искусство и цифровые массивы. Примерно такой же вопрос стоял перед американскими издателями, когда они начали выпускать электронные книги: не будут ли два продукта конкурировать между собой. Но вышло наоборот: читая электронные книги, люди приходили в библиотеки и книжные магазины за бумажными. Если у нас будет оцифрованная коллекция картин, то мы сможем привлечь внимание зрителей к оригинальному искусству», – прокомментировал председатель организационного комитета конференции, научный руководитель ГПНТБ России, президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», президент Ассоциации ЭБНИТ, доктор технических наук, профессор Яков Леонидович Шрайберг.

Если такой формат уже привычен для нас, то оцифрованные картины в стенах учреждений культуры мы еще не встречали. В публичных библиотеках разнообразные технологии уже применяются (роботы, очки виртуальной реальности и т.д.), идея же сочетания цифрового и аналогового искусства в повседневной деятельности научных и научно-технических библиотек нам видится как инновация, которая будет востребована читательской аудиторией и расширит сферу деятельности последних.

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