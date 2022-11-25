София Земскова, победительница Международного конкурса «МиР», стала обладательницей цифровой радиосистемы от «Октавы ДМ»

София Земскова стала победительницей II сезона Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие». Российский производитель «Октава Дизайн и Маркетинг» вручил юной артистке из Севастополя сертификат на приобретение цифровой вокальной радиосистемы Октава OWS-U1200H. R&D-центр «Октава ДМ» создан на базе завода «Октава» Госкорпорации Ростех и ведет разработки в области современной электроакустики. Компания поддержала детский международный конкурс «МиР – Музыка и Развитие».

«Для нас важна помощь молодым дарованиям. Наша новая цифровая радиосистема предназначена для работы со звуком в театрах, съемочных павильонах, лекториях, на концертных и любых других профессиональных площадках, но ее можно применить и в условиях домашней студии», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Радиосистема OWS-U1200H — цифровая система с аналоговым выходом звукового сигнала, оснащенная цифровой модуляцией типа «π /4 DQPSK». Для повышения качества и надежности беспроводной линии связи радиосистема снабжена функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения соединения. Линейка беспроводных вокальных систем от Октавы будет включать в себя модели с одним или двумя ручными передатчиками, а также вариант с поясным передатчиком и микрофоном с оголовьем. В комплект войдет лаконичный стационарный приемник в металлическом корпусе с ярким и информативным LED-экраном.

«Когда я держу в руках цифровой радиомикрофон Октава, вижу, что это качество класса признанных зарубежных брендов, то хочу сказать, что нам на уровне профессиональных музыкантов, на уровне государственных деятелей надо доносить эту информацию до регионов, до людей, что наша российская продукция высококонкурентна. Надо создавать механизмы, чтобы звучало российское», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов, который протестировал радиосистему во время выставки Light + Audio Tec 2022, где состоялась российская премьера новинки.

Заявки на конкурс исполнителей на русских народных инструментах «МиР – Музыка и Развитие» подали больше пяти с половиной тысяч юных артистов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Во второй тур прошли почти 400 сольных исполнителей и музыкальных коллективов. 17 ноября лучшие из них выступили на одной сцене с Денисом Майдановым и получили награды в ДК «Подмосковье» (Красногорск)».

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