Актёр Кирилл Емельянов и певец-мистификатор AlbaAlba представили короткометражный фильм ужасов «Голова»

16 июня состоялась премьера короткометражного фильма ужасов «Голова». Режиссёром картины и её главным героем стал певец-мистификатор AlbaAlba. В проекте принял участие актёр Кирилл Емельянов, звезда популярного сериала «Кадетство», фильма «Сволочи» и др. Это первый в России музыкальный короткометражный фильм, все диалоги для которого разработала нейросеть – Chat GPT.

«Голова» – первая музыкальная короткометражка певца AlbaAlba, который продолжает развивать тему хоррора после своих нашумевших клипов «Кукла», «Моя детка», «Убила». В сюжете – непростая история взаимоотношений убийцы и надзирателя. Зрители становятся свидетелями жуткой картины – казни молодого преступника, который, ко всему прочему, страдает шизофренией. Фильм начинается с холодящего душу монолога надзирателя (Емельянов), который с особой педантичностью готовится к своей миссии, исполнению приговора. Его пафосная речь постепенно переходит в крик, истерию, наполненную галлюцинациями. Этот режиссерский ход становится своего рода ловушкой для зрителя, переворачивает восприятие с ног на голову: а кто из героев более плохой и сумасшедший, чем кажется на первый взгляд?

Герой певца AlbaAlba совершает убийство в один из эпизодов обострения шизофрении:

— На этапе рождения проекта нашей основной задачей было изобразить страх кинематографически. Мы хотели показать его объёмным, всепоглощающим, безапелляционным. Хотя восприятие смерти у всех людей разное, но страх её, или танатофобия, вызывает во многом схожие симптомы: от головокружений до панических атак. Поэтому цель не столько пощекотать нервы зрителю, сколько дать ему возможность встретиться со своими страхами лицом к лицу и понять, какие из них – истинные, обоснованные, а какие – навязанные обществом, медиа или чем-то ещё. Более того, нам важно было затронуть непростую тему стигматизации психических заболеваний. Так, в конце мая отмечается Всемирный день шизофрении. Каждый год количество психически больных людей во всём мире только растёт.

Та странная соседка или ворчащий дедушка, которого вы можете встретить каждое утро в продуктовом магазине, могут страдать каким-либо расстройством. Нередки случаи, когда родные и близкие отворачиваются от таких людей, оставляя их наедине со своим заболеванием, одиночеством. Но они не прокажённые! И им нужна помощь! – делится AlbaAlba, певец, актёр и режиссёр.

Для Кирилла Емельянова проект «Голова» стал первым после полуторагодовой паузы в съёмках:

— Моя роль в «Голове» оказалась одновременно и сложной, и интересной. Я начал разбирать причины, почему мой герой поступает тем или иным образом, почему он выдаёт определённые эмоции. Важной особенностью стало то, что это моя первая роль, все слова в которой придуманы не реальным человеком, а виртуальным помощником, нейросетью, что всё плотнее встраивается в нашу повседневную жизнь, и вот теперь – в кино, – рассказывает Кирилл Емельянов.

Сейчас знаменитый актёр успешно развивается также как фуд-блогер и сравнивает свою новую работу в музыкальном хорроре с мастерством шеф-повара на кухне:

— Разрабатывая роль надзирателя, я пытался найти ту самую формулу. Как какой-либо знаменитый повар отбирает нужные ингредиенты для своего будущего блюда: количество соли, специй, экзотических овощей или фруктов. Так же и в театре, и в кино – я ищу свой образ, каждый раз занимаюсь подбором нужных и ценных ингредиентов. Далее готовую версию мы с командой обсуждаем, корректируем, переигрываем при необходимости. У шеф-повара это называется дегустацией, у актёра – репетицией. Только так можно создать действительно «вкусную» роль.

Короткометражный фильм доступен для просмотра на официальном Youtube-канале певца AlbaAlba.

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