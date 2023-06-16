KION покажет фильмы о Большом театре и московских музыкантах на фестивале в Зарядье

Онлайн-кинотеатр KION примет участие в Летнем фестивале Зала Зарядье. В рамках ночной программы «Неспящие» будут показаны четыре проекта KION Originals, вход на которые будет бесплатным.

В программу фестиваля вошли четыре проекта платформы: два художественных проекта и два документальных. Театралов заинтересует сборник уникальных интервью с артистами Большого, меломанов привлечет мюзикл с участием российских поп-исполнителей, романтиков — сериал о бывших партнерах, пытающихся исправить прошлое, и для максимально широкой аудитории — светлое кино об отце и сыне, путешествующих по России. Показы пройдут в ночь с 17 на 18 июня.

«Далекие близкие»

Доброе кино с известными актерами. Благодаря социальным сетям учитель биографии Борис (Евгений Сытый) познакомился с Надеждой (Елена Яковлева), у них один общий интерес — огородничество. Мужчина хочет встретиться с другом по переписке лично, но для этого нужно пересечь тысячи километров: Борис живет в Хабаровске, а Надежда — в Подмосковье. На помощь приходит сын Бориса Миша (Филипп Авдеев), и так начинается их большое путешествие.

«В раю мест нет»

Мистический триллер с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко в главных ролях. Судьба сводит вместе бывших любовников Андрея и Вику, приехавших на место крушения неопознанного космического объекта. Двое случайно вошли в зону аномалии, переместившую их во временную спираль событий прошлого. Им наконец-то выпадает шанс исправить давшие ошибки, только историю так легко не поменять.

«Город музыки»

Документальный мюзикл с популярными российскими исполнителями. Певицу MANIZHA, инди-коллектив Sirotkin, казахстанского певца Zoloto и многих других попросили описать Москву и сочинить музыку, отражающую их впечатление от города. Получилось аудиальное полотно с будничными разговорами, шумами и естественными мелодиями столицы.

«Большой»

Исследование жизни Большого театра. Любая постановка — это результат работы огромного количества людей. В «Большом» о своей профессии рассказывают костюмеры, декораторы, балетмейстеры, танцовщики, оперные певцы и звезды мирового масштаба: Анна Нетребко, Агунда Кулаева, Светлана Захарова и Денис Савин.

В рамках Летнего фестиваля Зала Зарядье (1 июня – 2 июля) пройдет более 30 концертов, мастер-классов и экскурсий.

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